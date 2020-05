Afrique: Prix « Africa's Business Heros » - Un concours pour donner les meilleurs entrepreneurs en exemple

L'Initiative prix Netpreneur pour l'Afrique ( Anpi) a lancé sa deuxième édition du concours « Africa's Business Heros ( Abh) qui cherche à encourager les innovations qui apportent des solutions aux problèmes urgents dont l'Afrique est confrontée.

La Fondation Jack Ma, à travers l'Initiative Prix Netpreneur pour l'Afrique (Anpi) inscrit la promotion de l'entrepreneuriat sur le registre de ses priorités. Elle vient de lancer la deuxième édition du concours du Prix « Africa's Business Heroes » (Abh). Les entrepreneurs de tous les pays africains de tous les âges peuvent soumettre leurs dossiers en français ou en anglais.

L'initiative vise à inciter les entrepreneurs locaux à apporter des solutions aux problèmes les plus urgents et aussi à impulser la « construction d'une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir ».

« Nous nous trouvons dans une période extraordinaire et sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'entrepreneurs ayant du courage, l'esprit d'initiative et une vision pour faire ce qu'ils font le mieux: résoudre des problèmes auxquels fait face la société.

Avec ce concours, nous cherchons à inspirer et à récompenser les héros africains du monde des affaires dans tous les secteurs et à encourager tous les candidats débutants à saisir cette occasion leur permettant de briser les barrières et de créer un espoir pour l'avenir », a declare Jason Pau, conseiller principal pour les programmes internationaux de la Fondation Jack Ma, dans un communiqué parvenu à la rédaction.

L'année dernière, la Fondation a reçu 10.000 candidatures de 50 pays d'Afrique, à la fin 10 finalistes ont été retenus. Cette année, les organisateurs de ce concours ont décidé de revoir à la hausse les montants des récompenses.

« Lors de la grande finale de cette année, les dix finalistes se partageront une cagnotte de 1,5 million de dollars américains, contre 1 million l'année dernière et auront accès à la communauté des chefs d'entreprise de l'Anpi pour tirer partie de l'expertise, de meilleures pratiques, de la formation et des ressources partagées par cette communauté », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction qui précise que les leaders mondiaux Graca Machel, présidente du conseil d'administration de Graca Machel Trust et Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies et co-président du Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, sont actuellement membres du Conseil consultatif de l'Anpi.

Celui-ci travaillera avec des partenaires comme Ashesi, Dalberg, Janngo et Rise Up pour accompagner les entrepreneurs alors que la collaboration avec Pulse.Africa vise à mettre la lumière sur le parcours « des héros entrepreneurs africains ».

D'ailleurs, Anita Erskine, avocate des Odd des nations unies et fondatrice du Projet Stem Woman a rejoint l'Anpi. Les dossiers de candidatures doivent être soumises en ligne jusqu'au 9 juin sur un lien du site africabusinessheroes.org.

Les candidatures présélectionnées seront connues en Août. Rappelons la Fondation Jack Ma a été portée sur les fonts baptismaux par Jack Ma, le fondateur du groupe Alibaba, le 15 décembre 2014 a comme missions principales la promotion de l'éducation, de l'entreneuriat, le leadership féminin et l'environnement.

La Fondation aspire à devenir une organisation philanthropique fiable. « À ce jour, la Fondation Jack Ma a soutenu des projets au niveau mondial, notamment le programme d'éducation rurale Jack Ma, l'initiative du Prix Netpreneur pour l'Afrique, le programme de bourses d'études Ma & Morley et la Fondation Queen Rania de Jordanie », rapportent les rédacteurs du communiqué.