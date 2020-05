Madagascar: Taekwondo / Championnats d'Europe en ligne - Steve et Sarah en demi-finale !

Steve Rakotobe et Sarah Razafindranoro sont qualifiés pour les demi-finales des Championnats d'Europe de taekwondo Poomsae individuel en ligne. Le verdict final sera proclamé avant le 10 mai.

Les organisateurs du Championnat d'Europe de poomsae en ligne ont dévoilé, hier, les listes des combattants de certaines catégories ayant été qualifiés pour les demi-finales. Une belle initiative de la fédération Européenne de taekwondo pour optimiser le temps qui est figé par l'épidémie du Covid-19. En effet, la compétition se fait depuis les vidéos de poomsae que les participants ont envoyées. La finale aura lieu ce 10 mai.

Un grand honneur, deux taekwondoïstes du club Dynamic étaient les premiers à avoir validé leur ticket pour le dernier carré, en l'occurrence Steve Rakotobe et Sarah Razafindranoro. Pour la catégorie des moins de 30 ans, Steve Rakotobe, le champion de Madagascar en titre, a engrangé 6 090 points, tandis que Sarah Razafindranoro, quant à elle, s'est terminée à la huitième place après avoir accumulé 5 845 points, chez la catégorie « kids » ceinture de couleur filles. Chez les garçons, Kevin Ravoson a échappé de peu la qualification et placé à la neuvième place. Il lui manquait seulement 0,070 points pour être qualifié. Malgré tout, ses parents ont exprimé leur contentement vis-à-vis des efforts de leur fils.

« Cette compétition justifie la hausse de niveau technique des taekwondoïstes malgaches. Au total, 1 200 combattants ont participé à ce championnat et la plupart sont des détenteurs de titres mondiaux. En plus, il n'y a que Madagascar et Egypte qui ont représenté le continent africain », a fait savoir le directeur technique national Rivo Rakotobe. Quant à lui, il était engagé chez les moins de 50 ans mais son nom n'était pas dans la liste des qualifiés. Sa dernière chance serait l'accumulation des « J'aime » et des « Partage » de sa vidéo sur Youtube, puisque selon les conditions du jeu, ceux qui détiennent plus de j'aime et de partage gagneront 250 euros.

En effet, onze taekwondoïstes ont représenté la Grande Ile pour ce premier sommet international virtuel. Ils sont issus du club Dynamic, Sonrang et Escapara. Parmi eux, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Rangoz, qui lui est un expatrié résidant à Nantes. Etant 6e dan en taekwondo, il est engagé chez les Master 2 des moins de 60 ans. Les résultats des autres catégories sont vivement attendus.