Madagascar: "Tosika fameno", "Vatsy tsinjo", aides d'urgence - Le "Komity loharano" source de problèmes

Prévue avoir lieu cette semaine, l'installation officielle des membres de cette structure a été reportée.

Stand by. Pas d'avancement des travaux, un mois ou enfin presque après l'annonce du président Andry Rajoelina par rapport à la mise en place du "Komity loharano" et de la digitalisation des "fokontany" par l'installation d'une base de données pour recenser et catégoriser la population. Pour le moment, ces structures ne sont pas opérationnelles. Selon les explications d'une source auprès du Ministère de l'Intérieur, le processus d'installation du "Komity loharano" serait pour le moment suspendu.

Prévu avoir lieu cette semaine, la cérémonie d'installation officielle aurait été reportée. Ici, le conditionnel est de rigueur puisque jusqu'à présent, aucune explication officielle n'a été donnée dans ce sens. Les Tananariviens restent dans le flou total par rapport à ce comité. Aucune information officielle. Pas d'explication non plus au niveau des "fokontany". Pourtant, le Conseil des ministres du 29 avril dernier a pris le décret instituant le "Komity loharano Malagasy". Pour l'heure, contrairement aux rumeurs qui circulent au niveau des quartiers, aucun membre du "Komity loharano" n'a été nommé, du moins officiellement. Le processus d'installation tarde à se concrétiser. Le Ministère de tutelle et la Commune Urbaine d'Antananarivo ont probablement pris conscience des risques et des polémiques autour de ce processus, d'où le report de son installation officielle.

Critères. En effet, le "Komity loharano" engendre des contestations et représente une source de problèmes au niveau des quartiers. Bon nombre d'habitants des différents "fokontany" pointent du doigt le manque de transparence dans la formation de ce "Komity". Le choix des membres se faisait en catimini. Aucune assemblée générale des habitants n'a été organisée ni au niveau des secteurs ni des quartiers. La plupart des listes envoyées par les "fokontany" ne respectent pas les critères que le président Andry Rajoelina a avancés lors de son discours. Le Chef de l'Etat a appelé entre autres, les médecins ou représentants du personnel médical, les forces de l'ordre ou ayant exercé cette fonction, ainsi que les hommes d'Églises...

Actuellement, même s'ils n'ont pas encore été nommés officiellement, des prétendus membres du "Komity loharano" sont en train de semer les désordres, notamment dans le cadre de la distribution des aides sociales au niveau des quartiers. Pourtant, vu l'importance de ce "Komity" et les missions que le président Andry Rajoelina entend les confier, cette structure devrait bénéficier du soutien et de l'adhésion du "fokonolona". Pour rectifier les tirs, un nouveau processus impliquant davantage les populations au niveau des sous-secteurs des quartiers est de mise. Une assemblée générale de tous les habitants devrait être organisée au niveau des 192 "fokontany" d'Antananarivo, ne serait-ce que pour s'assurer que le "Komity loharano" bénéficie de l'adhésion de la population.