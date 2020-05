Madagascar: DGI - Prolongement du report des échéances des obligations fiscales

Les centres fiscaux sont munis de bidons d'eau et de savons.

Le ministère de l'Economie et des Finances continuent d'appliquer des dispositions pour aider les entreprises à mieux faire face aux effets destructeurs de la crise sanitaire. Une manière de reconnaître que la survie des entreprises est aussi capitale pour l'économie

Comme partout dans le monde, les entreprises sont particulièrement touchées par le blocage né des mesures sanitaires consécutives au Covid-19 à Madagascar.

Sauvegarde

Les entreprises malgaches ont lancé le cri de détresse en appelant l'Etat à débloquer 50 milliards d'ariary par mois pour les aider à payer les salaires de leurs employés. En attendant l'issue de cet appui, le ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Direction Générale des Impôts continue les mesures fiscales de sauvegarde. La DGI vient en effet de proroger le report des échéances des obligations fiscales. Les mesures concernent en premier lieu l'impôt synthétique dont le délai de déclaration et de paiement est reporté au 15 juin. Pour l'impôt sur les revenus, il est désormais possible de le payer en deux échéances : la moitié avant le 15 mai et la moitié avant le 15 juin. Par ailleurs, le dépôt des états financiers est reporté au 30 juin. Enfin, la communication des marchandises vendues ou achetées ainsi que les sommes versées à des tiers peut se faire jusqu'au 30 juin.

Utiles

Ces reports de délai de déclaration et de paiement des impôts s'avèrent, en tout cas utiles pour les contribuables. Comme ce propriétaire d'un magasin de vente de meubles et d'électroménagers qui a déclaré qu'en raison du fait qu'il a été obligé de fermer sa boîte pendant pratiquement un mois, l'état actuel de sa trésorerie ne lui permet pas de s'acquitter correctement à ses obligations fiscales. Avec une entreprise qui emploie une trentaine de personnes, il arrive juste à payer les charges salariales. «Malgré la crise nous avons décidé de garder tout notre personnel et de payer l'intégralité des salaires, car même si on est face à une situation difficile, il faut aussi tenir compte de l'aspect humanitaire en sauvegardant le travail de nos employés et de leur permettre ainsi de subsister en cette période particulièrement difficile » a-t-il déclaré, en espérant que le gouvernement puisse avoir la possibilité de répondre positivement à l'appel à l'aide, lancé par les entreprises. « Si les entreprises ont cette possibilité d'être appuyées par le gouvernement, elles auront la chance de garder les emplois et de permettre ainsi à l'économie de tourner » a-t-il ajouté.

Mesures pratiques

Pour en revenir au paiement des impôts, il faut noter que la DGI a déjà mis en place des mesures pratiques et sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. Il y a tout d'abord cette possibilité d'éviter tout contact direct en faisant recours à la déclaration et au paiement en ligne par le biais des plateformes e-Hetrapayement, e-Hetraphone et Hetraonline. Pour ceux qui sont obligés de se déplacer dans les centres fiscaux pour procéder manuellement à la déclaration fiscale et au paiement des impôts, ils peuvent également le faire en toute sécurité. En effet, tous les collaborateurs opérationnels de la DGI ont été dotés de masque et de gel hydro-alcoolique. Par ailleurs, des bidons d'eau sont installés dans les bureaux et centres fiscaux afin de permettre aux usagers de se laver les mains. En somme, les contribuables sont en sécurité pendant le paiement de leurs impôts.