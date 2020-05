Madagascar: Jazz - "Iz'Avy" dévoile "Rahoviana"

Si la célébration du "jazz day" a eu lieu le 30 avril, le jazz sature toujours autant les réseaux sociaux. Parmi les plus appréciés, le groupe "Iz'Avy". Pour ce faire, ils ont expressément sorti leur titre baptisé « Rahoviana ».

Écrit par Bim Andrianariseheno et composé par Toky AR, la chanson relate l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous. Adapté au contexte de confinement et de l'après-confinement, le morceau met les mots sur l'impatience dans cette attente interminable ou le bout du tunnel n'est pas encore tout près. Ou encore la nostalgie des rencontres et des moments forts pourtant l'espoir d'un monde nouveau est là.

Composé de musiciens d'Antananarivo et d'Antsirabe, "Iz'Avy" est un groupe qui revendique un jazz fusion délibérément d'inspiration malgache, aussi bien dans les mots que dans la couleur musicale. Avec Bim Andrianariseheno qui dispose d'une longue expérience de l'art vocal et de percussion, Harty Andriambelo connu pour son groove dévastateur et incisif, Jacquis Ralf Rarivosoa, orfèvre de la guitare et de Toky AR connu pour ses envolées et ses approches harmoniques à la "zawinul" et Andry Sylvano le maître du tempo et des peaux, autant d'arguments qui font de ce quintet une véritable "dream team".