Madagascar: Secteur pêche - Surexploitation de trois espèces de thon

Dans le cadre de la crise sanitaire, les ventes de poisson en conserve - dont au moins 50 % de thon - ont fait un bond en avant, étant donné que les consommateurs qui sont confinés, s'approvisionnent en denrées non périssables.

« Le thon est une richesse dont le potentiel reste encore à développer pour Madagascar. Des efforts doivent être ainsi fournis afin d'évaluer et gérer durablement ce potentiel pour permettre au pays et à sa population de bénéficier pleinement des retombées économiques positives de l'exploitation de cette richesse ». Lovasoa Dresy, Senior fisheries officer à WWF Madagascar, l'a affirmé dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Thon. Il est à noter que les thons comprennent des dizaines d'espèces que l'on trouve dans tous les océans du monde.

Ces poissons de grande valeur représentent 20 % de la valeur de toutes les pêches de capture marine et plus de 8 % de tous les produits de la mer commercialisés dans le monde.

Effondrement de stock. Il a ainsi été constaté depuis ces derniers temps une surexploitation de trois espèces de thon, à savoir le thon listao, l'albacore et le thon obèse, qui représentent 15% du total des pêches de thons. Mais même avant la crise sanitaire mondiale, la santé de certains stocks de thons était en péril. Le listao, le type de thon le plus utilisé pour le marché des conserves, est largement considéré comme étant à un niveau d'abondance sain. Toutefois, une récente augmentation des captures de listao dans l'Océan Indien a entraîné un dépassement de 30 % de la limite de capture pour 2018-2020. Il est fort probable que cette espèce de thon ait déjà été classée dans la catégorie des espèces « surpêchées ».

En outre, une augmentation significative des captures d'albacore est observée. Un stock qui est déjà soumis à une pression considérable et considéré comme surpêché également par les experts. Le sort de l'albacore et du listao est lié, puisque les juvéniles d'albacore sont principalement capturés dans les listaos qui ciblent les pêcheries à senne coulissante. L'augmentation des captures de listao, avec les prises accessoires correspondantes d'albacore, retardera considérablement la capacité du stock d'albacore à se reconstituer après des années de surpêche dans l'océan Indien. Les scientifiques estiment que les stocks d'albacore pourraient s'effondrer dès 2027.

Gestion plus efficace. Les menaces qui pèsent sur les espèces de thon comme l'albacore sont dues au rôle important que joue le thon dans la contribution plus large de la pêche marine à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance dans le monde. Compte tenu de la valeur environnementale, économique et sociale importante et irremplaçable du thon, le WWF réitère son appel à un changement de l'approche actuelle de la gestion de la pêche et propose une voie vers une gestion des ressources plus durable, plus inclusive et plus efficace. Cette démarche est essentielle pour que le thon, en tant que ressource alimentaire et source de revenus pour la pêche industrielle et artisanale, soit en équilibre avec son rôle fondamental dans le maintien d'un écosystème sain.