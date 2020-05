Cote d'Ivoire: COVID-19 - Mambé fait don de matériel médical de près de 13 millions de FCfa à 10 centres de santé

Dix centres de santé sélectionnés pour la mise en œuvre du Projet de renforcement de la planification familiale (Pf) et de la santé sexuelle et reproductive (Ssr) des jeunes dans le district autonome d'Abidjan ont reçu, hier, du matériel médical et hygiénique d'une valeur global de 12 769 500 Fcfa.

Le don a été remis aux représentants des structures bénéficiaires par le gouverneur Robert Beugré Mambé, lors d'une cérémonie à l'espace Canal aux bois à Treichville.

Le matériel offert est composé, entre autres, de 220 boîtes de gants, 55 bidons d'alcool, 11 000 bavettes, 220 litres de savon liquide, 220 litres d'eau de Javel, 220 pots de gel hydro alcoolique, 44 dispositifs complets de lavage de mains et 11 thermomètres flash.

Les établissements bénéficiaires sont, pour la commune de Yopougon, les formations sanitaires de Toits-Rouges, Andokoi, Kouté, Niangon Lokoa, et les Services de santé scolaire et universitaire (Sssu) de Yopougon ouest et Yopougon 3.

Pour Attécoubé, ce sont la formation sanitaire urbaine d'Attécoubé, les centres de santé de Locodjoro, d'Abobodoumé, de Santai, et le Sssu d'Attécoubé Adjamé-Nord.

Beugré Mambé a souligné que ce don vient appuyer les actions du District dans la lutte contre le Covid 19 à Abidjan. Il a indiqué que le projet Pf-Ssr bénéficie de l'appui de l'Association internationale des maires francophones (Aimf), de la Fondation Bill et Melinda Gates (Fbmg) et de la ville de Paris.

Au nom des bénéficiaires, le directeur régional de la Santé et de l'Hygiène publique Abidjan 2, le Dr N'Zué Kouadio, a pris l'engagement de faire bon usage de l'équipement reçu.

Il a traduit sa gratitude au gouverneur Beugré Mambé pour son appui constant aux acteurs locaux de la lutte contre la maladie à coronavirus .