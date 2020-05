Afrique du Nord: Huawei Northern Africa se renforce avec les nominations de 2 nouveaux Vice-Présidents dans la région

communiqué de presse

Huawei Northern Africa annonce les nominations, à compter du mercredi 6 mai 2020, d’Adnane Ben Halima au poste de Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée et de Loïse Tamalgo, au poste de Vice-Président en charge des relations publiques pour l’Afrique Subsaharienne au bureau régional de Huawei Northern Africa1.

Le continent africain est au cœur de la stratégie de développement de Huawei depuis plus de deux décennies. Le Groupe s’inscrit dans une approche de long terme en Afrique et y a réalisé d’importants investissements pour soutenir le développement des infrastructures de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Pour Philippe Wang, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa:«alors que 75% de nos employés sur le continent sont africains, nous sommes très heureux de permettre à deux de nos collaborateurs d’accéder à de nouvelles responsabilités au sein de nos équipes. Ils continueront d’accompagner au mieux nos partenaires africains, dans les secteurs public et privé, pour poursuivre le développement de l’écosystème numérique du continent.»

Le Groupe œuvre quotidiennement pour garantir une meilleure interconnexion à ses consommateurs africains.

Pour Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, « À l’ère du digital, c'est un challenge intéressant qui nous attend. Ensemble nous pourrons alors relever les défis de la transformation numérique en Afrique et répondre aux nombreuses attentes de nos partenaires. »

Loïse Tamalgo, Vice-Président en charge des relations publiques pour l’Afrique Subsaharienne de Huawei Northern Africa, a pour sa part, déclaré: «Je suis convaincu que notre expertise et mon parcours depuis 13 ans au sein de Huawei permettront de mieux comprendre les besoins locaux. Cela permettra au Groupe, d’une part, d’augmenter sa contribution à la transformation digitale et d’autre part de contribuer à une meilleure répartition sociale du dividende numérique aux populations dans les pays que je couvre au sud du Sahara. »

Adnane Ben Halima, 40 ans, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique.Ila débuté sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur en recherche et développement chez ST-Microelectronics avant de rejoindre Huawei Technologies en 2005. Adnane Ben Halima a également piloté le lancement de plusieurs nouveaux réseaux3G, 4G, THD fixe et plateforme Cloud dans plusieurs pays du continent ainsi que le lancement de nouveaux opérateurs télécoms.

Loïse Tamalgo, 43 ans, Vice-Président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, est titulaire d’un MBA et d’une Maîtrise en Langues Appliquées au Tourisme et aux Affaires. Loïse Tamalgo a contribué à la réalisation de plusieurs projets d’envergure tels que les projets réseaux de l’Onatel, de Telecel Faso et le déploiement de data center et de technologie de transmission optique pour Orange Burkina. Il a rejoint Huawei en septembre 2007. Il a également été gestionnaire de comptes opérateurs et de compte gouvernement, Directeur pays pour Huawei au Burkina Faso pendant huit ans, puis Vice-Président des ventes pour la représentation de Huawei en Côte d’Ivoire pendant un an et demi.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés -réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage -nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne à www.huawei.com où nous suivre sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

CONTACTS PRESSE

35°Nord – Agence de relations presse et de communication stratégique

Aunel Loumba

al@35nord.com

+ 33 6 98 79 61 15