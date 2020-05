Algérie: Coronavirus - 159 cas confirmés et 6 décès en Algérie durant les dernières 24h

Alger — Cent-cinquante-neuf (159) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 4997 et celui des décès à 476, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Khenchela, Tipaza, Tiaret et Mascara, a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la situation pandémique du Covid-19, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

Le nombre des cas guéris a atteint 2197, dont 130 durant les dernières 24 heures, a-t-il mentionné.

M.Fourar a fait également savoir que 16 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce mercredi, alors que 24 wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas et 8 autres ont enregistré plus de 5 cas.

Il a relevé que les wilayas d'Oran, Constantine, Tipaza, Ouargla et Tiaret ont enregistré le plus grand nombre de cas ces dernières 24 heures.

Le même responsable a rappelé que la décision de réduire certaines contraintes du confinement a été prise pour alléger les effets socio-économiques en faveur des citoyens, ajoutant que la lutte contre la propagation de cette pandémie relève du devoir de tous les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le strict respect des règles d'hygiène et de la distanciation dans les marchés et les locaux commerciaux.