Madagascar: Monnaie - L'ariary perd encore de la valeur

L'ariary n'a plus retrouvé son niveau d'avant décembre 2019. L'Euro à moins de 4000 ariary et le dollar sous la barre des 3500 ariary n'ont jamais été constatés cette année. La dernière fois qu'un euro s'échangeait à 3989 ariary a été le 19 décembre 2019.

Depuis le mois de janvier, les deux principales devises connaissent de légère et discrète ascension jusqu'à atteindre 4107, 71 ariary pour un euro, 3800, 34 pour un dollar dans la journée d'hier, et 4141,14 ariary même pour l'euro le jour d'avant, soit avant-hier. Plus d'un constatent que depuis la pandémie, l'économie mondiale est au ralenti et le volume des importations et surtout des exportations, a nettement diminué, ce qui constitue une première explication à cette perte de valeur de la monnaie nationale.

Il y a peu de rapatriement de devises vu la crise sanitaire, impactant de suite sur la balance commerciale. Un observateur avance une toute autre théorie.

C'est que le volume des opérations de change connaît une hausse quelque peu anormale depuis les six semaines de confinement, alors que l'import-export est très modéré. « Une sortie de devises importante aurait pu avoir lieu durant cette période », avance-t-il comme analyse. En tout cas, le site de la Banque centrale fait savoir que le volume des opérations d'hier, 6 mai, a atteint 15 611 000 dollars et 12 061 000 euros, soit respectivement un nombre de 35 et de 28 opérations.