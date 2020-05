Madagascar: Photographie - Le Musée de la Photo s'enrichit

Tout au long de cette période de confinement, il n'a cessé d'émerveiller le public par sa riche collection. Le Musée de la photographie de Madagascar rouvre ses portes.

Face au confinement, le Musée de la photographie de Madagascar a également du fermer ses portes. Il a cependant toujours continué à enchanter ses abonnés sur les réseaux sociaux en proposant divers quizz et autres extraits de clichés exclusifs à apprécier. Ceci-dit, le public peut désormais jouir à nouveau d'une visite au cœur même de la riche collection du musée, car il vient de rouvrir ses portes. Au rythme d'une demi journée du mardi au dimanche, de 9h à midi, on peu t ainsi à nouveau se retrouver sur place et surtout profiter des nouveautés qui viennent d'enrichir sa collection. Un véritable privilège à chaque fois que de pouvoir se retrouver en ces lieux et de s'imprégner pleinement de l'histoire qui y reprend vie.

Le temps d'une visite improvisée, en groupe, entre amis ou en famille, on découvre et redécouvre la riche collection du Musée de la photographie de Madagascar sise à Anjohy dans les hauteurs de la ville des Mille. Un endroit culturellement riche donc, que les férus de photographie, d'arts visuels et d'histoire par-dessus considèrent depuis sa création comme étant incontournable. Rajouter à cela également son attrait pour la littérature malgache sous toutes ses formes, qui vient ainsi de se garnir de quelques exclusivités et il fédère désormais toutes les générations à s'y retrouver.

Avec comme principal objectif de préserver et de valoriser le patrimoine photographique de la Grande île. Le Musée de la photographie de Madagascar permet au public de s'approprier leur patrimoine photographique et aux étudiants, ainsi qu'aux chercheurs d'accéder à de nouveaux ma tériaux de recherche.

Revisitez l'histoire

Ainsi, outre sa collection d'archives photographiques, il s'active à enrichir autant que possible son catalogue d'ouvrages littéraires également. Retrouvez ainsi en vente sur place des œuvres d'exception qui vous promettent un riche voyage imaginaire, vers une époque où plénitude et éveil intellectuel se conjuguent.

Entre autres, « Hainteny » de l'intemporel Jean Joseph Rabearivelo qui, à travers ses inspirations, ainsi que son euphorie créative, nous illustre dans sa solitude une perception unique de la société malgache. De même, on peut aussi y revisiter autrement l'histoire à travers les pages de la bande dessinée intitulé « Tangala » de Motus et Tojo Alain. L'histoire de ce jeune homme malgache, qui vivant dans une ville d'Antananarivo post seconde guerre, se retrouve pris entre deux feux, quand s'entremêlent dans sa vie amour et coup bas politique, à l'heure même où la discorde entre nationalistes et colons ne fait que commencer. Le temps d'une visite, laissez-vous ainsi tenter de revivre l'histoire du pays au cœur même de ce musée. Un livre à la main, une tasse de café fumante dans l'autre, posez-vous un instant et admirez la splendeur du patrimoine historique du pays à travers une série de clichés inédits et exclusifs.