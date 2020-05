Ile Maurice: Judiciaire - Eddy Balancy remercié par la présidence

«You have ensured that the independence of the Judiciary as well as the doctrine of separation of powers have been upheld and the rights of individuals in legal processes safeguarded». C'est sont, entre autres, les mots élogieux que Pradeep Roopun a adressé à l'ancien Chef Juge, Eddy Balancy, dans une lettre datant d'hier, mercredi 6 mai.

Pour rappel, Eddy Balancy a pris sa retraite cette semaine. Il avait demandé une extension de 13 jours afin de compléter les jugements qu'il avait en suspens, mais la présidence avait refusé. Hier, Asraf Caunhye a prêté serment comme Chef Juge.