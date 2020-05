Gabon: FRANCEVILLE/ Un nouveau décès lié au COVID-19

Libreville, le 6 mai 2020 - Nous enregistrons ce jour un nouveau décès lié au Covid-19 d'un patient de 53 ans, hypertendu qui a été admis le 2 mai 2020 au centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville pour fièvre évoluant depuis quelques jours avec hausse de tension et détresse respiratoire.

Devant la dégradation de son état de santé, il a été admis en réanimation et le test Covid19 qui a été réalisé s'est révélé positif. Le patient est décédé ce matin à 4h.

Au total, nous comptons 398 personnes testées positives au Covid-19, dont 93 guérisons et 7 décès.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »

Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon

