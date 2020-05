Sénégal: Papiss Cissé - « Cheick Tioté me manque »

Une déclaration très émouvante de la part de Papiss Cissé. Ancien coéquipier de Cheick Tioté à Newcastle, l'international sénégalais a noué une grande relation amicale avec l'ancien milieu de terrain des Eléphants.

Les chemins se sont séparés quand ils ont quitté les Magpies. Cissé ne savait pas que quelques années plus tard, Tioté ne fera plus partie du monde des vivants. Triste et désolation sont les sentiments qui ont animé plus d'un quand la triste nouvelle est tombée. Le vainqueur de la CAN 2017 passe de vie à trépas le 5 juin 2017.

Près de trois ans, Papiss Cissé ressent toujours ce gros vide et l'a fait savoir récemment : « Il me manque. Je prie toujours pour qu'il soit dans un bon endroit et pour que sa famille soit en sécurité dans ce monde. Même maintenant, en parler me rend triste... c'est très difficile. J'essaie de parler tous les jours avec sa famille. Ses enfants sont devenus grands maintenant ».

« J'étais un gars fort avant de le rencontrer. Il a apporté beaucoup de choses à ma vie et à ma carrière. Ce type m'a beaucoup aidé », a-t-il conclu.

Cheick Ismael Tioté, grand ami de Papiss Cissé, est décédé en 2017 en pleine séance d'entrainement à Pékin.