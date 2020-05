Angola: Inauguration d'un centre électronique de sécurité publique à Luanda

Luanda — Le Centre Électronique de Sécurité Publique (CESP) de la Police nationale a été inauguré ce mercredi à Luanda.

Situé à Capolo l, Kilamba Kiaxi, le CESP a pour objectif principal d'aider et de diffuser, de façon permanente, les activités policières, en coordination avec les forces sur le terrain.

Le CESP renforcera la gestion de la sécurité publique dans les zones périphériques de la capitale, car le système de vidéosurveillance installé inhibera et, dans d'autres cas, identifiera et localisera les délinquants qui persistent encore dans les pratiques criminelles et autres délits.

Il est interconnecté avec le Centre Intégré de Sécurité Publique (CISP), via le réseau de fibre optique, afin de traverser les données et répondre aux demandes d'intervention policière, via le terminal d'urgence 111.