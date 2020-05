Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Libération de 14 détenus de la prison centrale Mulenge d'Uvira

Quatorze détenus de la prison centrale Mulenge d'Uvira (Sud-Kivu) parmi lesquels 12 hommes et deux femmes, ont recouvert la liberté mercredi 6 mai. Cette mesure de relaxation s'inscrit dans le cadre de l'urgence de santé publique décidée par les autorités congolaises de décongestionner les prisons, en vue de lutter contre la propagation du Coronavirus dans les maisons carcérales.

Huit parmi les bénéficiaires de cette liberté avaient été condamnés à des peines légères et six autres détenus préventifs par le Tribunal de paix, et le Parquet de de grande instance d'Uvira.

Plusieurs infractions pesaient sur ces personnes notamment destruction malveillante, voies de fait et coups et blessures volontaires, abus de confiance, homicide involontaire, coups et blessures intentionnelles, vol, abus en public, intrusion au domicile, arrestation arbitraire, usurpation de fonction ou encore tentative de meurtre.