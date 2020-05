Sénégal: Banque mondiale - Mouhamadou Diagne nommé vice-président de l'Intégrité

Le Sénégalais Mouhamadou Diagne a été nommé au poste de vice-président de l'Intégrité du Groupe de la Banque mondiale, annonce, dans un communiqué, l'institution financière. Notre compatriote a une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion d'équipes d'auditeurs et d'analystes financiers dans la lutte contre la fraude et la corruption.

Le président de la Banque mondiale (Bm), David Malpass, a annoncé, vendredi dernier, la nomination de Mouhamadou Diagne au poste de vice-président de l'Intégrité, une unité indépendante au sein du Groupe qui enquête et applique des sanctions liées aux allégations de fraude et de corruption dans les projets financés par l'institution financière.

« Mouhamadou Diagne a une solide expérience en matière de protection des institutions contre la fraude et la corruption et un solide leadership en matière de responsabilisation, plus récemment au Fonds mondial », a témoigné David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale.

En tant que vice-président de l'Intégrité, M. Diagne supervisera la fonction chargée de mener des enquêtes indépendantes et diligentes sur les allégations de fraude et de corruption ainsi que d'autres activités illégales impliquant des projets et des activités financés par la Bm, des fournisseurs d'entreprise et le personnel de la Banque.

Il se chargera également de plaider les risques et d'introduire les meilleures pratiques pour prévenir la fraude et la corruption.

Pour M. Malpass, il est « extrêmement » important de préserver les rares ressources de développement.

Il ajoute que la protection des lanceurs d'alerte sera une priorité pour lui, car le personnel des opérations de la Banque mondiale est la principale source d'allégations. Mouhamadou Diagne apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'équipes d'auditeurs et d'analystes financiers dans la lutte contre la fraude et la corruption.

Il est actuellement inspecteur général du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, l'un des plus grands mécanismes internationaux de financement de la santé au monde.

Ce faisant, M. Diagne dirige à la fois les enquêtes et les fonctions d'audit de l'organisation et supervise les contrôles sur les allégations de fraude, de corruption, de détournement et autres formes d'abus dans les programmes financés par le Fonds mondial ainsi que dans les opérations de l'entreprise.

Au-delà des audits et enquêtes spécifiques, son mandat de direction plus large se concentre sur l'aide à l'organisation pour atténuer les risques d'intégrité et promouvoir une bonne gouvernance, une saine gestion des risques et des contrôles internes efficaces pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques fondamentaux.

Avant de rejoindre le Fonds mondial, il était directeur de la Stratégie et des opérations de l'audit interne à la Banque mondiale où il a dirigé le changement stratégique du Groupe des audits de conformité vers des audits plus stratégiques basés sur les risques.

Auparavant, Mouhamadou Diagne a, entre autres, travaillé dans des cabinets internationaux d'expertise comptable.