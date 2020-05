Gabon: COVID 19 - Premiers cas enregistrés à Franceville et Bifoun

En dehors de Libreville, Bitam, Lambaréné et Port-Gentil, les villes de Franceville et Bifoun viennent d'enregistrer leurs premiers cas positifs au Covid-19.

Pour ce qui est du cas positif de Bifoun, il s'agit d'un agent en poste dans cette localité qui a récemment séjourné à Libreville pour perception de son salaire du mois d'avril. Quelques jours après son retour, il a développé les symptômes du Covid-19. Alertées, les équipes de riposte de Lambaréné se sont rendues sur place, ont effectué des prélèvements qui se sont révélés positifs au Covid-19. Le patient a été transféré au Centre hospitalier régional de Lambaréné et 29 cas contacts ont été identifiés et testés. Les analyses sont en cours au CERMEL.

Concernant la ville de Franceville, il s'agit d'un patient de 55 ans, hypertendu diabétique, qui est malheureusement décédé ce matin et qui a été admis au Centre hospitalier régional Amissa Bongo le 2 mai 2020 pour fièvre persistante évoluant depuis quelques jours, associée à une hypertension artérielle (HTA) et une détresse respiratoire.

Devant l'aggravation de la détresse respiratoire, le patient a été prélevé, puis transféré en réanimation et intubé. Le résultat des prélèvements s'est révélé positif au Covid-19. Après avoir passé quelques heures en réanimation, le patient est décédé. Les équipes de riposte de Franceville ont pu identifier 110 contacts dont 80 personnels de santé et 30 cas contacts familiaux.

Décès à Libreville

Un autre cas de décès a été notifié ce matin, il s'agit d'un patient de 47 ans, infirmier au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), hypertendu diabétique obèse. Il a été admis dans cette structure il y a trois jours pour détresse respiratoire. Admis en réanimation, le patient est décédé ce jour. Il est à signaler que cet infirmier était absent de son service depuis environ 30 jours.

Constat

Chaque décès lié au Covid-19 nous enseigne sur cette maladie. Nous pouvons retenir que :

L'association du Covid-19 et des comorbidités telles que l'HTA, le diabète et l'obésité peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital des personnes porteuses de ces coïnfections ; - Ces cas compliqués deviennent rapidement des cas graves évoluant dans la plupart du temps vers le décès malgré une prise en charge rapide en réanimation.

C'est pourquoi, nous recommandons fortement à ces personnes d'effectuer le dépistage précoce pour une prise en charge rapide afin de ne pas arriver à l'hôpital lorsque la maladie est grave.

Une évolution préoccupante

L'évolution de l'épidémie du Coronavirus dans notre pays devient préoccupante. Armons-nous en respectant les gestes barrières pour éviter la contamination, armons-nous de courage pour effectuer le dépistage précoce du Covid-19.

Situation épidémiologique

Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 42 nouveaux cas positifs au Covid-19 dont 18 issus du dépistage massif et 24 du dépistage actif, ce qui fait un total de 439 cas déclarés positifs au Covid-19. Aussi, 6 nouvelles guérisons ont-elles été enregistrées, soit un total de 99 personnes guéries.

Au total, nous avons 439 cas, 99 guéris et 8 décès.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »