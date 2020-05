Congo-Kinshasa: COVID-19 - Ilunga Ilunkamba annonce la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence

*En vue de faire face au spectre de la récession économique qui se profile à l'horizon, le Gouvernement a entrepris l'élaboration d'un Programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets du Covid-19. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre et Chef du gouvernement de la RDC, a annoncé le présent plan de sauvetage en marge de la plénière qui s'est tenue hier, mercredi 6 mai 2020, dans la salle du Congrès du palais du peuple.

Ladite plénière était consacrée à l'audition du Premier ministre sur la question d'actualité formulée par François Nzekuye, sur la gestion du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. Le Chef du gouvernement était accompagné pour la circonstance de certains membres de son équipe qui ont profité eux aussi de cette occasion, pour répondre à certaines préoccupations émises par les élus du peuple.

Dans son élan, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a livré un aperçu général des conséquences causées par le coronavirus. Au cours de la plénière qu'a présidée Mme Jeanine Mabunda, à laquelle 64 élus du peuple ont participé physiquement et d'autres qui l'ont suivie à travers la télé vidéoconférence, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, avant de percer dans le vif du sujet, n'a pas hésité d'exprimer à l'endroit de l'auguste chambre, toute sa gratitude et sa reconnaissance pour l'occasion lui offerte, de venir devant le perchoir de la Chambre basse du parlement, pour mettre à la disposition du peuple congolais, les éléments d'information concernant la gestion du Gouvernement, de cette effroyable pandémie du Covid-19, et donner un aperçu des conséquences qu'elle entraîne sur le plan socio-économique.

Rappel du contexte

Lors de sa prise de parole, premièrement, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est revenu sur le contexte initial de cette crise sanitaire sur le sol congolais et les principales mesures d'urgence qu'elle a suscitées à son encontre. Deuxièmement, il a précisé le rôle des institutions de gouvernance qui sont mises en place pour la coordination des actions contre la pandémie du COVID-19 ainsi que l'étendue des efforts déployés par son Gouvernement sur le terrain pour organiser la prévention de la maladie, la détection des personnes atteintes, isolement des cas confirmés ou leur prise en charge dans des sites hospitaliers sélectionnés.

Troisièmement, il a évoqué les principaux problèmes et en même temps il a tenté de répondre aux critiques enregistrées en rapport avec le dépistage des malades, leur prise en charge effective, le contrôle de la propagation de l'épidémie, la mobilisation des équipes aux différents niveaux d'intervention ainsi que la motivation des personnels soignants.

Quatrièmement, au regard de l'urgence sociale et de l'incidence financière que revêt la lutte contre la pandémie du COVID-19, le Chef du Gouvernement a rendu compte de la situation épidémiologique à ce jour ainsi que des déboursements effectués dans cette lutte sur ressources propres du Gouvernement et grâce aux diverses aides obtenues. « II va sans dire que votre auguste chambre souhaite également être rassurée sur les mesures prises par le Gouvernement de la République pour réduire les effets négatifs de la pandémie du COVID-19 aussi bien sur l'économie nationale que sur le bien-être de nos populations. Tel sera le dernier volet de ma communication », a-t-il précisé.

Un nouveau plan budgétaire

Au plan budgétaire, Ilunga Ilunkamba a fait savoir à la représentation nationale que le gouvernement entend particulièrement améliorer l'allocation des ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes telles que les rémunérations et des dépenses prioritaires relatives à la santé et la relance de l'économie sur les autres dépenses.

« Au regard du contexte délétère des finances publiques, le Gouvernement envisage la rectification de la loi de finances pour l'adapter à la réalité nouvelle. Ainsi, les travaux d'élaboration d'un Collectif budgétaire ont été lancés en vue de la présentation de ce dernier au Parlement avant la fin de la session en cours », a par ailleurs évoqué Ilunga Ilunkamba.

Pour ce faire, le Gouvernement a entrepris l'élaboration d'un Programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets du Covid-19 qui s'articule autour de trois axes prioritaires. Primo, la riposte ; la surveillance au covid-19 et le renforcement du système de santé à travers un projet holistique et efficace de prise en charge de la maladie.

Secundo, le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie à travers la mise en œuvre des mesures d'appui aux activités économiques indispensables et susceptibles d'atténuer le choc dû à la pandémie, d'encadrer les secteurs productifs. Et, enfin tertio, l'atténuation de risques et le soutien aux populations à travers des mesures et actions devant répondre aux besoins minimum des populations pendant la période de crise.

Quoique la question d'actualité n'appelle pas à un débat, la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko, sur base d'une motion de procédure du Député Modero Nsimba, a accordé la parole à certains élus du peuple afin de permettre au Premier ministre de rencontrer quelques préoccupations.

Ainsi, les intervenants ont posé des questions sur la prise en charge des malades et des personnels soignants, le problème de communication autour de la maladie, la réhabilitation de l'hôpital de Référence ex Maman Yemo, etc. A toutes ces interrogations, les membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba ont répondu à la hauteur des désidératas de la représentation nationale.

Par ces mots, le Premier ministre a lancé un appel à la paix, à la prudence collective, à la précaution, à l'effort collectif et à la vigilance totale, au respect des gestes barrières, pour permettre à la RDC de remporter la victoire face à cette pandémie qui a bouleversé la situation socio-économique du pays.