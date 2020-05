Gabon: COVID19/GABON - La galère des transports en commun

Depuis la deuxième phase du confinement partiel du Grand Libreville dû à la crise sanitaire, les populations sont confrontées à la difficulté de se déplacer pour vaquer à leurs occupations respectives. Pour beaucoup d'entre eux, la marche est devenue leur quotidien.

C'était un ouf de soulagement quand les autorités gabonaises avaient annoncé le retour au confinement partiel. Après deux semaines de confinement total, une once de joie s'est installée dans le quotidien des Librevillois. Depuis le retour du confinement partiel annoncé par le Chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekalé, il y'a quelques jours, la difficulté de circuler devient un casse-tête pour les populations. « C'est compliqué. Tout est fait pour nous décourager de sortir. Nous sommes obligés de marcher, de marcher parcourir plusieurs kilomètres pour, soit aller faire le marché ou aller au lieu de travail » dit Maxime tout en colère.

Le constat est le même à Libreville et les périphéries environnantes. Les transports sont de plus en plus difficiles étant donné que le nombre de clients est désormais restreint dans chaque véhicule. « Il faut miser pour être accepté par le taximan. J'ai dû proposer 3000f de Montagne Sainte pour Okala. Il le fallait, je sortais de Chambrier et il était déjà 16h 45. L'heure du couvre-feu approchait. Je n'avais pas de choix » confie Fabienne M, résident à Okala dans le premier arrondissement de la commune de Libreville.

D'aucun double la mise pour être accepté au plus vite, tandis que d'autres sont contraints de marcher pour arriver à destination. Les bus gratuits (sogatra, transurb) mis à la disposition des citoyens sont en quantité insuffisantes pour le grand nombre. "La pandémie du coronavirus changent radicalement nos quotidiens vivement qu'elle soit éradiquée au plus vite" explique un citoyen.

