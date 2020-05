Congo-Kinshasa: Vainqueur de la CAN 1968 - Nicodème Kabamba sera inhumé ce samedi, plus de deux mois après sa mort

Enfin, c'est ce samedi 9 mai 2020, que l'ancien Léopards de la RDC, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Can 1968, Nicodème Kabamba wa Kabengu, dit "Serpent des rails" sera conduit en sa dernière demeure, à la nécropole Entre Terre et ciel, plus de deux mois après sa mort survenue un certain vendredi 28 février 2020, à la clinique Ngaliema, à Kinshasa de suite d'une maladie.

Pourquoi son corps a été aussi gardé longtemps de cette manière-là à la morgue ? On ne l'avait-il pas oublié ou abandonné ? Il y avait-il un problème au niveau de la famille, du mouvement sportif ou du gouvernement ? Voilà autant de questions que les sportifs se posaient, mais qui n'ont malheureusement pas trouvé des réponses exactes lundi à l'annonce du Ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge.

Le parton des sports a parlé seulement du Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui, selon lui, a mis la main à la poche, donnant une enveloppe pour organiser un enterrement digne du "Serpent de rails" : « j'ai consulté le président de la République qui m'a demandé de voir le Premier Ministre rapidement. Ce dernier a dit au lieu d'attendre à gauche et à droite, il a mis la main à la poche pour un enterrement digne de Nicodème Kabamba. Le programme est déjà fixé. Je vous annonce : le samedi 9 mai prochain, nous allons le conduire en sa dernière demeure. Nous avons tout laissé entre les mains de la commission et de la famille pour finaliser rapidement les modalités pratiques et protocolaires conformément à cette période d'Etat d'urgence sanitaire», a-t-il déclaré.

Une cérémonie d'adieux au Cinquantenaire

A en croire la commission chargée de ces obsèques, en raison du confinement de la commune de la Gombe, territoire inaccessible, le corps de Nicodème Kabamba passera de la morgue de la clinique Ngaliema à celle de l'hôpital du Cinquantenaire, dans la commune de Kasa-Vubu. Ici, le samedi 9 mai, une petite cérémonie d'adieux sera organisée, avant le départ pour la nécropole "Entre terre et ciel".

Qui est Nicodème Kabamba?

Nicodème Kabamba wa Kabengu, né le 29 juillet 1936. Il était un ancien footballeur congolais (RDC) reconverti comme entraîneur. Surnommé Serpent des rails ou encore Géomètre, Nicodème Kabamba fut capitaine de la sélection congolaise qui avait remporté la CAN 1968. Il était un football professionnel de 1956 à 1969. Il avait commencé sa carrière à l'US Panda à Kananga, puis il est passé au DC Motema Pembe, avant d'aller en Belgique, où il a joué au sein de Standard de Liège (1959-1963).

A la fin de sa carrière, il deviendra entraîneur entre 1973 et 2003, soit pendant 30 ans. Il a été le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale lors de la CAN 1974, qui remporte le tournoi. Il dirige les clubs de SCOM Mikishi, le FC Saint Éloi Lupopo, le TP Mazembe et le DC Motema Pembe (à partir de 2003). En 2013, il a reçu le trophée d'honneur, octroyé par l'Union des Footballeur Congolais (UFC).Nicodème Kabamba wa Kabengu quitte la terre de ses ancêtres à l'âge de 83 ans.