Congo-Kinshasa: Presse présidentielle - L'appel à un coup de balai est-il justifié ?

Laissez-moi d'abord vous parler de ma conversation avec "Big", un pur produit de l'UNAZA/ISTI (IFASIC) actuel, qui avait rejoint la presse présidentielle en 1977, après avoir obtenu sa licence en journalisme.

Beaucoup ne le connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de lui, de même que Kalenda, son collègue de promotion, qui avait suivi le même parcours que lui, alors qu'il aurait pu faire une brillante carrière dans la grande presse écrite, où ses chroniques de politique étrangère étaient très appréciées.

"Big" s'appelait en fait Elembo. Il avait la même tête et le même sourire que Bula Mandungu. Il laissait, lui aussi, pousser la barbe, mais c'est sa discrétion et sa fibre révolutionnaire qui firent en fait de lui un soutier anonyme de la presse présidentielle. Nous l'appelions affectueusement "Big", mais je dois, à la vérité, reconnaître que je n'ai jamais questionné l'origine de ce pseudonyme. Peut-être que Jean -Chrétien Ekambo, Honoré Mulangu Pongola, Abraham Mbayi Kaninda, Ngongo Luwowo, Mpoyi et bien d'autres pourraient nous éclairer sur ce point.

Ma conversation avec "Big" avait eu lieu un jour de l'année 1991, dans les couloirs de l'hôpital Mama Yemo. Une conversation entre deux anciens petits camarades, sans parti-pris et sans faux-fuyant.

J'attaquai d'emblée en déplorant la disparition de la presse dite Mobutiste qui n'avait plus que le journal Salongo comme porte-drapeau. Je déplorai, en fait, cette situation qui avait plombé le débat nécessaire auquel la population congolaise avait droit.

Les thèmes de discussion ne manquaient pas pour pimenter le débat entre les tenants du renouveau et les chantres du mobutisme. Pourquoi le mobutisme était-il devenu soudainement orphelin, demandai-je à mon ancien camarade?

Il me fit comprendre que et le momentum de l'opposition, et la soif pour la démocratie avaient mis en avant de nouvelles aspirations, et que la grille de lecture actualisée expliquait cette évanescence, peut-être provisoire, des mobutistes. Le moment était mal choisi pour monter au créneau. Il fallait courber l'échine, laisser passer la tempête, et attendre le bon moment pour engager le débat.

C'était un professionnel de l'ombre, qui donnait un point de vue motivé. L'attaque ou la contre-attaque tous azimuts ne sont pas toujours bonnes conseillères. Il faut parfois savoir raison garder.

Il était un homme de l'ombre, un professionnel qui traitait l'information au quotidien et qui préparait des fiches de synthèse et des dossiers pour les décideurs politiques. Et il avait raison.

A voir combien l'actuelle presse présidentielle est traitée de médiocre et d'amorphe parce qu'elle ne réagit pas assez, qu'elle laisse les gens attaquer le président sans combattre, il y a de quoi plaindre ceux qui portent de telles accusations.

Tharcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba fut un journaliste brillant et un professeur apprécié. Serait-il soudainement devenu un médiocre? Abraham Lwakabuanga qui avait couvert, dans des conditions difficiles, la campagne du candidat Tshisekedi, un autre médiocre?

Tina Salama, la jeune et dynamique journaliste de radio Okapi, une bornée? Mon petit camarade Kudura Kasongo, politologue, politicien, ancien journaliste et ancien porte-parole de Kabila, qui conseille un ministre de l'information aphone, un autre médiocre?

Je dois l'avouer, ce débat sur la compétence des uns et des autres me dépasse et repose la question sur un débat plus profond, qui porterait sur le concept "compétence" et sur la dualité zèle et professionnalisme.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.