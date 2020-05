Congo-Kinshasa: Alternative face au COVID-19 - La France soutient Caritas Congo pour la production agricole à Kinshasa

La pandémie du Covid-19 affecte sensiblement la sécurité alimentaire au niveau mondial et les moyens d'existence agricole. En République Démocratique du Congo, cette maladie a surtout un impact direct sur les systèmes alimentaires et perturbe les chaînes de valeur agricole nationale avec des risques extrêmes pour la sécurité alimentaire des ménages.

Déjà confrontée à une crise humanitaire aigüe avec 15.6 millions de personnes estimées dans le besoin d'une assistance, la population congolaise doit désormais faire face à la pandémie de COVID-19.

Cette crise est non seulement sanitaire, mais aussi socio-économique, car les restrictions de circulation ou les mesures de distanciation physique perturbent l'activité normale du pays.

A Kinshasa, épicentre de la pandémie en RDC, on constate déjà une hausse des prix des produits de première nécessité, qui pèse lourdement sur les ménages les plus vulnérables.

«Nous devons sans attendre adopter des mesures préventives contre cette possible crise alimentaire à Kinshasa», a déclaré l'Ambassadeur de France en RDC, M. François Pujolas, lors la cérémonie de signature d'une convention avec le Cardinal Fridolin Ambongo dans le cadre de la réalisation d'un projet original de soutien à la production agricole dans Kinshasa et sa région.

Ce projet d'intérêt communautaire sera supervisé par Caritas Développement Kinshasa, structure de l'église catholique dans le pays. Très proche des réalités du terrain, il sera question de répondre de manière très concrète, et à un des défis majeurs posés par l'épidémie du Covid-19 et ses conséquences d'ordre économique et social.

«Nous faisons le choix de soutenir un acteur local, la Caritas Développement Kinshasa, pour travailler avec des petits producteurs locaux, les maraîchères et les vivriers de la ville-province de Kinshasa», a précisé le Diplomate français.

Cette collaboration entre la France et la Caritas Développement Kinshasa s'inscrit dans le cadre d'une relation de confiance établie depuis plusieurs années.

Elle participe également de son aide alimentaire en RDC, qui se concrétise en 2020 par un soutien de 20 millions d'euros au PAM, à l'UNICEF, au CIRC et à la Croix Rouge française pour des projets qui vont démarrer dans les tout prochains jours. A très court terme, d'autres mesures d'urgence visant à aider les acteurs de la santé (renforcement des hôpitaux, aide à l'INRB, soutient aux ONG impliquées dans l'aide aux populations défavorisées) ont été décidées pour un montant de 6 millions d'euros. «Cette coopération illustre plus largement l'engagement du président de la République française Emmanuel Macron, en faveur d'un soutien accru à l'Afrique en cette période difficile. Une aide bilatérale totale de 1.2 milliard d'euros a ainsi été annoncée récemment en faveur du continent », a poursuivi François Pujolas.

Cette aide inclut un volet humanitaire particulièrement nécessaire notamment, pour apporter une aide alimentaire et matérielle de première nécessité aux populations les plus durement touchées par les mesures de distanciation sociale et, les plus exposées à la contagion.

Il faut noter que le projet permettra à la France de doter des moyens à Caritas Développement qui va procéder à la distribution d'intrants (semences, engrais, matériels) et va aussi permettre un meilleur accès à l'eau.

L'objectif est d'augmenter à très court terme les capacités productives des agriculteurs à Kinshasa et ses environs. En parallèle, un circuit de distribution particulier sera défini pour que cette production agricole soit orientée vers les consommateurs Kinois les plus vulnérables. «Je salue cette initiative de la Caritas Développement Kinshasa, et remercie l'Ambassade de France pour son soutien. Anticiper est une grande sagesse, nous ne devons pas attendre la crise pour agir», a déclaré le Cardinal Ambongo.