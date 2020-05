Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Mise en œuvre du Plan national de riposte

Situation oblige, la lutte contre le coronavirus était à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Hier, le gouvernement a entendu puis adopté le bilan de la mise en œuvre du Plan national de riposte.

"Le Conseil a adopté une communication relative à l'analyse de la mise en œuvre du Plan de riposte contre la maladie à coronavirus (Covid-19), au 30 avril 2020", a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, lors de son point-presse qui s'est tenu à la salle des Pas perdus au Palais présidentiel. Il ressort de ce plan, à en croire le porte-parole du gouvernement, que la pandémie est contenue en Côte d'Ivoire.

" Le Conseil réitère ses encouragements au corps médical et à l'ensemble des acteurs inscrits en première ligne dans la lutte contre cette pandémie qui, à ce jour, ont réussi à contenir le taux de mortalité à 1,18% et relever le taux de guérison à 45% au-dessus de la moyenne en Afrique".

Le bilan présenté indique que depuis le 21 avril, il n'y a plus aucun nouveau cas confirmé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire.

La pandémie a été "séquestrée" à Abidjan. Le nombre de tests a été augmenté selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en moyenne 300 tests par jour, soit plus de 9200 tests dans le mois avec une prévalence de la maladie variant de 10 à 20%.

De nouveaux laboratoires ont été introduits dans le circuit de diagnostic de la maladie. Il y a également eu l'ouverture des sites d'accueil et de dépistage. Notamment ceux de Cocody St Jean, Marcory Cap Sud, Treichville gare de Bondoukou, Yopougon Bae avec une approche de dépistage ciblée sur les patients symptomatiques, les sujets contacts et les populations vulnérables.

Dans ce bilan, on note aussi la fourniture en équipements de protection individuelle pour les équipes soignantes et la disponibilité des médicaments dans les sites de prise en charge et de diagnostic.

Le gouvernement a aussi décidé, dans le cadre du Plan de riposte, d'apporter un appui supplémentaire aux entreprises.

" Le Conseil a adopté une ordonnance portant dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard en matière de marchés et commandes publics ainsi que son projet de loi de ratification.

Conformément au Plan national de riposte à la crise sanitaire notamment dans sa dimension économique et sociale, cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres commandes de l'Etat, à compter du 06 avril au 06 juillet 2020, en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois.", a indiqué Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias.

Cette mesure vient s'ajouter à celle déjà prise pour appuyer les entreprises en cette période difficile. Il s'agit pour le gouvernement de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises pour qu'elles conservent leur outil de production et les emplois.

Le ministre Sidi Touré a également annoncé que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Conseil a adopté un décret qui porte ratification d'un accord de prêt de trente-deux millions d'euros, soit vingt milliards neuf cent quatre-vingt-dix millions six cent vingt-quatre mille francs CFA, conclu le 05 mai 2020 avec l'Association internationale de développement (Aid). Ce prêt permettra de financer le projet de riposte au Covid-19 et de renforcer la capacité de préparation du système de santé aux épidémies.

Le gouvernement s'est également penché sur la question des passations des marchés publics au premier trimestre 2020. On note que la part des marchés attribués aux Pme est passée de 10,4% à fin mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit une hausse de 8,3 points.

On note aussi que le montant des marchés approuvés à fin mars 2020 s'élève à 58,6 milliards de francs CFA contre 170,5 milliards de francs CFA, à la même période en 2019, soit une baisse de 65,6%.

En nombre, 185 marchés ont été approuvés au premier trimestre 2020, contre 516 à la même période en 2019, soit une baisse de 64,1%. On note enfin que les procédures concurrentielles portant sur les appels d'offres représentent 73,7% des marchés approuvés à fin mars 2020 contre 76,8% à fin mars 2020, soit une baisse de 3,1 points.

Les procédures non concurrentielles incluant les marchés de gré à gré représentent 25,5% du montant des marchés approuvés, au premier trimestre 2020 contre 21% à la même période en 2019, soit une hausse de 4,5 points.

Cette tendance à la baisse observée globalement dans les opérations de passation des marchés publics au premier trimestre 2020 s'explique par les retards observés dans la finalisation des formalités liées au basculement en mode budget-programmes et au développement du nouveau système d'information budgétaire.