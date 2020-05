Congo-Kinshasa: Le vécu politique au Congo - "Le mal banalisé"

*C'est depuis toujours que bien d'observateurs ne cessent de scruter l'avenir de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Pour eux, une même question angoisse les citoyens congolais : de quoi demain sera- t-il fait ?

A force de penser l'histoire en termes de processus, on arrive parfois à minimiser le taux de ce qui relève de l'initiative de l'homme, de son choix volontaire et de sa libre décision. On arrive surtout à comprendre que la situation du Congo à tout point de vue, exige une nouvelle vigueur que les Congolais eux-mêmes doivent donner à leurs fonctions spirituelles, intellectuelles, éthiques et morales, disparues ou anachroniques. C'est cela le sens de la restauration et de la renaissance politique de la République. La politique, on le sait, c'est l'engagement des hommes dans la transformation de leur société. Elle est donc au centre de l'histoire.

La situation globale du Congo est, assurément, décrite en terme générique communément appelé jadis « le mal zairois » qui dure voici un peu plus de quarante ans. Ce mal se manifeste par le fait que le peuple de ce pays fait quotidiennement face aux épreuves conséquentes à une évolution qui s'effectue au mépris de ses aspirations.

Ces épreuves pour nous, c'est le «mal radical » qu'on peut traduire par: l'oppression, la dictature, le tribalisme, le clientélisme, le culte de la personnalité, l'arbitraire, la violence sous ses formes, la corruption généralisée, l'affairisme, l'amateurisme, l'enrichissement scandaleux et illicite des uns, les plus malins, au détriment des masses populaires, la vassalisation des citoyens, le vol des biens publics, la mauvaise gouvernance de l'Etat, la légèreté des meurs, la complaisance, etc.

A ce paradigme du mal, nous l'intégrisme dans les partis politiques, le goût effréné du pouvoir pour le pouvoir, la théocratisation des partis politiques par les leaders fondateurs, l'application du principe diviser pour la désinformation, la confiscation de l'information et l'intoxication, le radicalisme non réaliste dans le processus du changement politique, l'enfantillage et le vagabondage politique, l'absence d'un leadership politique efficace et d'une gouvernance responsable, l'explication de la situation politique du Congo à double vitesse, l'une à communication interne, l'autre produite pour l'extérieur, l'omniprésence des pouvoirs de l'ombre et l'omniprésence des pouvoirs de l'ombre et l'omnipotence des réseaux mafieux constitués pour soutenir les « puissances au pouvoir », l'établissement des démocraties de façade pour amuser la galerie de la communauté dite internationale, la présence d'un esprit généralisé d'accoutumance au mode de production du pouvoir dictatorial, l'effondrement de l'élite intellectuelle dans laquelle le pays a investi depuis l'indépendance.

Plus que cela, certains caciques de l'ancien Parti Etat et d'autres nouveaux venus sur la scène politique congolais ont créé des partis et associations politiques soit pour se blanchir à la volonté exprimée par la population de rompre avec le passé, soit pour faire la politique simplement. On a parlé et on parle encore de « partis alimentaires. » Riches ou pauvres, caciques et non caciques, devenus « présidents fondateurs » des partis, vagabondent, on les voit, d'un parti à un autre, d'une plateforme à l'autre, soit pour chercher des consciences à acheter, soit pour satisfaire les exigences de la politique du ventre.

Le mal, c'est celui-là, l'homme sans humain, le « sensation pseudo démocratique et l'animalité politique qu'on du citoyen leader congolais. Tous ces comportements ont plongé le pays tout entier et sa population dans une crise sans précédent de leur histoire : chute quotidienne du niveau de vie, destruction complète de la personne humaine, absence de l'Etat, caractère nuisible du petit pouvoir qui existe encore, crise dans l'armée: le soldat abandonné à lui-même, vit du terrorisme, du pillage, du massacre et du rançonnement impunis ; destruction complète des voies de communication, réduction de la population à la misère, abandon de la jeunesse corvéable à la merci, mort de l'administration publique, mort de l'économie nationale. Aujourd'hui, le Congolais n'est plus un homme. La misère et la lutte quotidienne pour la survie l'ont transformé de telle manière qu'il n'est plus cordial, hospitalier et convivial. Il a perdu la politique de la réconciliation de l'homme avec son archéologie intime. Il est devenu durci et a laissé s'envoler la tendresse.

Aujourd'hui, l'état psychique du peuple congolais, c'est d'attendre dans la frustration et dans l'angoisse l'issue de la lutte politique pour le pouvoir. Il vit dans l'attentisme de la victoire du plus fort, dans ses peurs qui nourrissent son imaginaire, dans les heures de la désillusion et dans l'avenir incertain d'une négation de l'homme et de la société.

A la lumière de ce qui précède, on risque de donner raison à ceux qui affirment désespérément et déclarent sans rire qu'il faut, soit vendre le Congo, soit faire appel aux Belges ou autres Blancs pour recoloniser, soit encore le partager en autant morceaux « satisfaisants » qu'il y a des Congolais pour satisfaire les appétits de tous et « mettre un terme au chaos. » Ainsi, on peut crier : « l'Etat national est mort, vive l'Etat tribal. » La République a atteint aujourd'hui le niveau qui ressemble à une sorte de « paradis de cruauté. »

Le changement des mentalités égal à la transformation des pensées et du comportement face au vécu. « Bo Bongoli makanisi mpe bizaleli ». Le Chef de l'Etat a vraiment du travail.

Directeur du Centre de Recherche sur les Mentalités et l'Anthropologie Jurdique « Eugemonia »