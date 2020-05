Congo-Kinshasa: Pagaille !

Plus rien ne va à l'UDPS ! Certains membres de ce parti au pouvoir avouent que c'est la crise la plus grave et la plus honteuse depuis sa création en 1982.

Que s'y passe-t-il ? Cette cacophonie tire son origine dès l'alternance au sommet de l'Etat congolais.

Le 24 janvier 2019, Joseph Kabila avait cédé son fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi qui, quelques jours auparavant, occupait les fonctions de président national de l'UDPS élu au congrès de 2018.

Avant la cérémonie de prestation de serment au Palais de la Nation, le fils biologique et politique de Feu Etienne Tshisekedi a signé un mandat par lequel il désignait un président ad intérim de l'UDPS, en l'occurrence, Jean-Marc Kabund, alors Secrétaire Général.

Les pleins pouvoirs étaient accordés à ce dernier pour conduire cette formation politique historique.

Puis, quelques temps après, Jean Marc Kabund désigna, à son tour, un Secrétaire Général ad intérim, en la personne d'Augustin Kabuya. Lui-même le président a.i. devient, entretemps, 1er Vice-président de l'Assemblée nationale. Parmi certains cadres de l'UDPS, des voix se sont élevées pour décrier ces deux personnalités arguant que le poste de président a.i. ne figure pas dans les statuts du parti, ni celui de Secrétaire Général a.i.

C'est de là qu'est partie la guéguerre. Depuis lors, les «frondeurs» sont écartés ou mis hors d'état de nuire un à un. Jacquemain Shabani et Paul Tshilumbu, considérés comme tels, en ont déjà fait les frais.

Ce dernier vient d'être remplacé par un porte-parole a.i. en l'occurrence, Simon Kalenga. Et, dans ce contexte, les marginalisés sont décidés à ne pas se laisser faire et réclament, à cor et à cri, un autre congrès où doivent être élus les nouveaux dirigeants de l'UDPS.

Des partisans de chaque camp s'empoignent, quotidiennement, à travers les médias.

Au cours de l'émission «Bosolo na Politik», Peter Kazadi, député provincial et cadre de l'UDPS, a déclaré qu'il est désormais plus facile de rencontrer le Président de la République que le Président a.i. Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya qui ne cèdent toujours pas à toutes les revendications.

A cette allure, Ya Tshitshi, le Sphinx de Limete d'heureuse mémoire, risque de se retourner dans sa tombe au mausolée de la N'sele, avec le silence radio du côté du Président Félix Tshisekedi.

Et, pourtant, le mandat qu'il a signé produira ses effets jusqu'en 2023 ? Après la présidence de la République, Fatshi envisage-t-il de réoccuper son poste de président de l'UDPS ? Il le retrouvera dans quel état et avec quels animateurs ? D'où, la nécessité, à ce stade, de sortir son artillerie pour conjurer le virus de la division qui ronge l'Udps. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'y a l'autorité morale de CACH qui peut mettre fin à cette guéguerre ou, mieux, à cette pagaille.