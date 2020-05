Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'Université officielle de Bukavu présente le respirateur conçu par ses ingénieurs

Devant la presse et plusieurs invités, les dirigeants de l'Université officielle de Bukavu ont présenté à l'autorité provinciale le fruit de l'innovation de ses ingénieurs, un respirateur. C'est, en effet, un résultat qui arrive au moment opportun pour faire face à la pandémie à coronavirus. Cette machine a la particularité d'être à la fois électrique et mécanique et peut donc s'adapter à toutes les circonstances, mais aussi elle peut également calculer le débit d'air à donner au patient.

Pour le professeur Théophile Kabesha, doyen de la faculté de médecine de l'UOB, l'objectif principal de cette réalisation est de permettre à la population d'accéder aux soins de santé adéquats malgré l'insuffisance de moyens.

"Nous avons réfléchi sur comment apporter le meilleur à la population et voilà le résultat. Notre premier prototype était purement mécanique. Mais aujourd'hui, le prototype est électrique et peut calculer le débit d'air à donner au patient. Ce respirateur vient répondre à l'insuffisance d'équipements dans les hôpitaux de la province d'autant plus que les respirateurs modernes coûtent environ 7.500 Euros, pourtant la province peut les fabriquer à moins de 1.000 euro et, est capable d'approvisionner tous les hôpitaux", a-t-il fait savoir.

Le Gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, a salué cette initiative indiquant que ce respirateur va aider pendant cette période de coronavirus en RDC.

Pour lui, c'est une machine bénéfique autant en faveur de nouveaux nés que des patients en détresse respiratoire. "Nous félicitons les efforts fournis par nos scientifiques de l'Université officielle de Bukavu. Point n'est question de discours puisque nous voyons les réalisations en cette période de lutte contre le Covid-19. Je suis heureux avec l'ensemble du gouvernement, de voir que le génie créateur a donné des fruits", a déclaré Théo Ngwabidje.

Désormais, la province du Sud-Kivu possède un dispositif capable de prendre en charge les malades affichant le besoin d'assistance clinique. Le gouverneur de province a promis le soutien de son gouvernement mais aussi la mobilisation de l'Exécutif central et d'autres partenaires pour appuyer cette initiative afin de produire ces respirateurs en quantité.