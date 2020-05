Angola: Cuando Cubango intensifie sa lutte contre les infections urinaires

Menongue (Angola) — Le Gouvernorat provincial de Cuando Cubango a intensifié ses actions contre les cas d'infections urinaires fréquentes dans les localités de Tugombe, Kalipi, Cassamba, Mayanja, Mboma et Liatanda, dans la municipalité de Menongue, avec la distribution de moyens et d'équipements.

Dans le cadre de la stratégie de lutte et de contrôle de l'épidémie, l'administrateur municipal de Menongue, Júlio Vidigal, a livré, mercredi, des récipients de 20 litres et de javel, pour conserver et désinfecter l'eau.

À la base de la maladie se trouve la consommation d'eau non traitée. Pour Júlio Vidigal, l'action vise à prévenir la propagation de la maladie et rejoint celle menée cette année, aux mêmes endroits, qui a abouti à des consultations et à la distribution de médicaments à la population affectée.

Júlio Vidigal a assuré que les mesures seront étendues aux municipalités de Missombo, Jamba Cueio et Caiundo.