Sénégal: Ousseynou Dieng - «L 'aide des grands groupes a doublé voire triplé»

Le Directeur de la Communication du ministère de la Culture et de la Communication, Ousseynou Dieng, a fait savoir que le ministère de tutelle a travaillé avec tous les acteurs de la presse en ce qui concerne la répartition de l'aide à la presse. Selon lui, tous les patrons de presse ont retiré leurs chèques, excepté le groupe Dmédia.

Toutefois, Ousseynou Dieng précise que la loi qui organise l'aide à la presse, est désuète.

«Le président de la République a décidé, non seulement d'accélérer la mise en place du Fonds d'aide à la presse, mais il a pris des mesures pour doubler exceptionnellement cette aide à la presse. La loi 96-04 qui organise l'aide à la presse, est complètement désuète pour plusieurs raisons.

Quand cette loi a été votée en 1996, on ne parlait pas de presse en ligne. Aujourd'hui, vous avez constaté que la presse en ligne occupe une place importante dans le secteur des médias.

Nous ne parlions pas non plus des radios associatives et communautaires. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle de grands groupes audiovisuels.

Le ministre a reçu l'ensemble des acteurs, après que le président de la République les a déjà reçus, et on a travaillé ensemble avec ces acteurs-là pour la répartition de cette aide à la presse.

Quand il s'agit de faire des listes pour l'aide à la presse, nous consultons ces acteurs. Vous avez le Cdeps, l'Appel, l'Urac, le Synpics et la Cjrs.

Nous avons tenu une réunion avec le ministre qui nous a rassuré de matérialiser la volonté du président de la République d'accompagner le secteur des médias et ce sont ces acteurslà qui nous ont communiqué toutes les listes que nous avons consultées.

Au-delà même de tout ça, le ministre a pris toutes les aides à la presse depuis trois ans pour analyser un peu les tendances de comment l'aide a été répartie. Et ça nous a permis d'avoir une claire vision de la répartition de l'enveloppe.

Aujourd'hui, au delà du secteur public comme l'Agence de presse sénégalaise (APS), qui fournit en permanence des informations à l'ensemble des acteurs de la presse gratuitement, vous avez Le Soleil qui abat un travail extraordinaire dans la couverture et le CESTI (Centre d'études des sciences et techniques de l'information) parce que nous estimons que la formation est un élément capital.

Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives à travers la presse, notamment dans la presse en ligne.

Nous pensons renforcer davantage le CESTI qui pourra accompagner la formation des journalistes. Quand on a fait ça avec les acteurs, pour les grands groupes, le ministre a systématiquement doublé et voire même parfois triplé l'enveloppe destinée aux acteurs.

Par exemple, il y a des grands groupes qui avaient 112 millions, on est allés à 225 millions et pourtant ces sept grands groupes sont connus.

Vous avez la presse traditionnelle, la presse écrite, des périodiques, la presse quotidienne régionale et les radios commerciales. Mais, le plus important aussi, c'est les radios communautaires et associatives.

Elles sont passées de 125 à 280 millions. Vous avez la presse en ligne, près de 150 sites d'informations où nous sommes passées de 108 à 260 millions. Ça, c'est la répartition. Toutes les sommes ont été doublées ou triplées.

Aujourd'hui, la seule chose que je voudrais souligner, c'est que quand les gens disent que les patrons de presse n'ont pas retiré leurs chèques, je dis non. Au moment où je vous parle, ils ont tous retiré, en dehors de Dmédia, le seul.

Aujourd'hui, celui qui se réclame être le patron des patrons de presse qui est à la base de ce communiqué, c'est l'un des premiers à retirer son chèque. C'est une aide qui vise à accompagner le secteur des médias.

Le président de la République est tellement conscient, sensible des efforts fournis par les médias et des conditions difficiles des médias. Combien de fois l'Etat a effacé la dette fiscale des médias ? Plusieurs fois.

Combien de fois l'Etat a effacé la dette en termes de redevances ? Aujourd'hui, nous comprenons que le secteur des médias est un secteur très difficile, c'est la raison pour laquelle le président de la République insiste davantage sur la mise en place des textes d'application.»