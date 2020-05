Sénégal: Repartition de l'aide et application du code de la presse - Macky presse Abdoulaye Diop

Le président de la République, Macky Sall, a demandé voire ordonné, selon une source ayant pris part à la réunion du conseil des ministres hier, mercredi 6 mai, à son ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, de veiller à la répartition rapide et «transparente» de l'aide destinée aux organes de presse. Mieux, il l'a aussi «instruit» de faire en sorte que le Code de la presse soit appliqué dans de brefs délais.

«Il faut procéder à la répartition de l'aide à la presse de manière transparente». Ce sont en ces termes que le président de la République, Macky Sall, a invité voire ordonné au ministre de la Culture et de la Communication de veiller à la répartition rapide et «transparente» des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la presse.

L'information est contenue dans le communiqué du Conseil des ministres parvenu à la rédaction hier, mercredi 6 mai. L'injonction a été aussi confirmée par une source ayant pris part à cette réunion hebdomadaire.

Dans le document, le chef de l'Etat est revenu sur l'importance qu'il accorde au développement de la presse, en indiquant au ministre de la Communication l'urgence de finaliser le dispositif d'application du Code de la presse. Par ailleurs, Macky Sall a évoqué le plan de modernisation de La Poste.

A cet effet, fait remarquer le communiqué, «il a souligné que La Poste constitue un service public historique auquel de nouvelles missions financières, émergentes et complexes ont été assignées».

Il a dans cette perspective, demandé au ministre de l'Economie numérique et à celui des Finances et du Budget de finaliser, d'ici la fin de l'année 2020, le plan de transformation de La Poste, au regard de ses nouvelles missions financières.

FINALISATION DES MODALITES DE L'OUVERTURE DES CLASSES REQUISE

«Abordant la question de la préparation de la réouverture en juin, des écoles, universités et établissements d'enseignement supérieur, le président de la République a invité les ministres de l'Education et celui de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à finaliser, avec l'implication de l'ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées», peut-on lire dans le document.

Revenant au suivi-évaluation du déploiement des plans de résilience sectoriels pour asseoir la stabilité durable de l'économie nationale, Macky Sall a demandé aux membres du gouvernement de faire le point, tous les 15 jours, de l'état d'exécution des mesures sectorielles relevant du Programme de résilience économique et sociale (Pres).

Il a également demandé au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et à celui des Finances et du Budget de présenter, chaque mois, un rapport exhaustif sur la mise en œuvre du Pres, en cohérence avec le suivi du Programme Sénégal émergent (Pse).

60 MILLIARDS POUR BOOSTER L'AGRICULTURE

Le chef de l'Etat a clôturé sa communication en Conseil des ministres sur la préparation de la campagne agricole. Il a, dans ce sens, informé le gouvernement de la validation du Programme agricole 2020-2021, à hauteur 60 milliards de FCFA.

Il a demandé au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural de veiller à la répartition optimale des financements alloués aux différents volets et filières, afin de consentir aux producteurs, des prix de cession fortement subventionnés pour les semences, engrais et équipements agricoles.

Sur un tout autre aspect, le président Macky Sall a invité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement à diligenter l'accompagnement de l'Etat aux différentes parties prenantes du sous-secteur des transports terrestres.