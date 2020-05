Gabon: Libreville-Coronavirus - La distribution des kits alimentaires se poursuit avec quelques couacs

Le retour du confinement partiel , qui pourtant, permet à certains de vaquer à leurs occupations ne freine pas la dynamique impulsée par le ministère en charge des affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, quant à la distribution des kits et bons alimentaires. Mais, l'on continue malheureusement d'enregistrer les cris de détresse des populations.

L'engagement de Prisca Nlend Koho, Ministre en Charge des Affaires Sociales et de la Solidarité nationale, est en phase avec les activités des agents de son ministère pour ce qui est de la continuité de la distribution des kits et bons alimentaires. En effet, à l'annonce du retour au confinement partiel, madame la Ministre promettait de continuer à distribuer les kits et bons alimentaires. En sillonnant certains quartiers de Libreville, à l'instar de Nzeng-Ayong et du PK 12, l'on remarque la présence des agents du ministre des Affaires Sociales.

Ces derniers pénètrent les quartiers pour répondre aux besoins des populations. L'action est critiquable à bien des égards. Les populations mettent en lumière les injustices dont elles sont victimes. Rien ne semble avoir changé à leurs yeux. « On me fait patienter à longueur de journée pour recevoir un bon qui ne peut nourrir toute une famille » , se plaint une résidente du quartier dit PK12. Une autre parle d'une distribution des kits et bons alimentaires qui ne touche pas les plus vulnérables.

Les plaintes sont les mêmes d'un quartier à un autre. Les agents du ministère des Affaires Sociales avec qui nous avons échangé parlent de " l'indiscipline " des populations pour justifier les manquements. Ces dires peuvent soutenir une information qui a été relayée par une certaine presse faisant état d'un braquage des kits alimentaires par des délinquants à Nzeng-Ayong.

L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y aura toujours à redire sur la distribution des kits alimentaires en cette période de crise sanitaire. Mais, il faut tout de même reconnaître que la distribution des kits et bons alimentaires se poursuit à Libreville et ses environs.