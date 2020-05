Gabon: " Coronavirus - Crise sanitaire ou crise alimentaire ?" s'interroge Junior Elvis Nkoghe Ntoutoume

Nous ne cesserons de nous étonner du décalage qui existe entre les problèmes rencontrés par les Gabonais et les réponses apportées par ceux qui nous gouvernent. Avec cette crise du coronavirus, nous avons assisté à un altruisme sans précédent venant de part et d'autres. S'il faut bien reconnaitre que face à cette crise, ce dont on a le plus besoin c'est évidemment la solidarité, mais il reste à définir comment elle doit s'organiser.

Au Gabon, la crise du coronavirus frappe les populations sous le regard souvent impuissant de nos élites qui usent d'ingéniosité pour trouver la solution au mal, pour cela, nous pouvons voir les gouvernants user de toutes formes de solutions pour éradiquer la pandémie, on peut au moins le leur reconnaitre.

Toutefois, il y a une situation qui est plus ou moins troublante au Gabon dans la stratégie d'accompagnement des populations : celle qui consiste à transformer le besoin de sécurité sanitaire en désir de sécurité alimentaire d'où notre interrogation la crise du coronavirus est -elle une crise sanitaire ou alimentaire ?

La réponse à la crise du covid-19 est -elle alimentaire pendant que la crise et sanitaire.

Nous le savons, depuis l'apparition de ce virus qui a été proclamé pandémie, le covid 19 touche de millions de personnes à travers les quatre coins du monde Des stratégies de luttes ont même été développées pour freiner la propagation du virus, des gestes barrières, en passant par l'adoption d'une nouvelle hygiène de vie qui consiste à assainir notre environnement immédiat.

Pour ce faire, une campagne a même été lancée par l'Oms.Une campagne à laquelle plusieurs Chefs d'Etat était invités à participer dont celui du Gabon. Si les désormais « bons gestes » sont bien connus par les populations pour freiner le virus, nous nous interrogeons sur la pertinence de l'élan de solidarité manifestée par certains compatriotes « d'en haut » qui estiment que ce dont les Gabonais ont le plus besoin en cette période de crise, les quelques boites de sardines, du poisson et un peu de riz !!!

Mais enfin, du riz, du poisson et de l'huile peuvent -ils efficacement lutter contre le covid 19 ? Certains me diront sans doute que la crise a rendu certains foyers « vulnérables » et que ces derniers ont le plus que tout besoin d'une solidarité mais je réponds, « ils l'étaient déjà avant la crise, et la solidarité ne doit pas être qu'alimentaire : ce dont nos compatriotes ont le plus que tout besoin, ce sont des kits sanitaires et plus de des kits alimentaires. En se trompant de diagnostiques, on fausse la solution pour lutter contre cette crise.

Les fonds pour commander le riz, poissons, huiles et autres peuvent bien servir pour offrir du gel hydro-alcoolique, des masques et des produits désinfectants pour permettre aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations quotidiennes tout en respectant scrupuleusement les mesures de sécurité. Mais comme à leur habitude, nos dirigeants font le choix du ventre pour continuer à créer une dépendance alimentaire ou l'on a besoin de sécurité sanitaire pour une population que l'on confine pour la gaver de quoi déjà monsieur les bons samaritains d'en haut : quelques poissons un peu de riz, de l'huile et du sel mais "z'enfin" !!!

Changeons de stratégie !!!

Etudiant en Sciences de Gestion et Droit des Affaires Internationales au Sénégal