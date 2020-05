Congo-Brazzaville: Le gouvernement réunit les conditions pour la production des antipaludiques

Dans le budget 2020, l'exécutif a pris en compte la relance du laboratoire de la Société de recherche et de technologie pharmaceutique (Sortep), implantée au sein de la cité scientifique de Brazzaville, pour produire les médicaments contre le paludisme.

Une équipe technique du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique composée des scientifiques et des experts en pharmacie ont procédé, le 4 mai, à Brazzaville à l'audit du laboratoire de la Soretep pour une production des antipaludiques et de l'hydrochloroquine dans le pays. L'audit fait suite à la prise en compte dans le budget 2020 de la relance et de la mise en route dudit laboratoire pour 645 millions FCFA soit 400 millions FCFA pour le matériel, 180 millions FCFA pour le bâtiment administratif et 65 millions FCFA pour la culture de l'Artemisia au lieu d'en faire venir du Vietnam comme prévu au projet entre 2008 et mi-2017.

Sur le terrain, l'équipe de l'audit a constaté l'existence, entre autres, d'un laboratoire de contrôle qualité des médicaments produits, une machine de plastification pour la mise des comprimés dans les plaquettes, d'un compresseur pour la production des comprimés, d'une machine à polissage des comprimés, des machines à production des capsules, d'une machine pour enrober les comprimés et une salle de mise des comprimés dans les boites.

Pour leur part, les experts en pharmacie ont reconnu que le laboratoire est constitué des locaux spacieux dotés d'un éclairage adapté. Chaque local comprend un acte défini et les locaux sont agencés de telle sorte que le circuit de chaque flux est simple et aisé à effectuer. Chaque machine correspondant à un acte donné de production est disposée dans un local approprié. Par ailleurs, l'ensemble des machines peuvent conduire à réaliser des actes nécessaires à la production des médicaments sous forme sèche telle que les comprimés mais un problème se pose avec la machine liée à l'acte de conditionnement, ont relevé les experts en pharmacie. De même les experts ont constaté que les locaux devant abriter l'administration et autre service tel que l'assurance qualité, service-clé qui décide de la libération des lots n'existe pas encore.

Sur la base des résultats de l'audit, les experts ont indiqué que ce laboratoire pourrait matérialiser sa mission définie par les conclusions bilatérales qui consiste en la production des antipaludiques à base d'artémisinine afin de rassurer la population sur leur disponibilité et accessibilité, espérant ainsi contribuer à baisser le taux de mortalité relative au paludisme. Par contre, selon les experts, le laboratoire de Soretep ne peut être inclus dans les activités à court ou moyen terme relatives à la lutte contre le Covid-19 car sa mise en œuvre relève d'une certaine nécessité en se référant sur les notions de base concernant la vie des virus. En rappel, les plantations de l'Artemisia au Congo, matière première pour le fonctionnement de ce laboratoire, identifiées par l'Institut de recherche forestière sont à Brazzaville, au Pool, au Kouilou, au Niari, Lékoumou et la Likouala.