Congo-Brazzaville: Justice - Une dénonciation déposée au ministère de tutelle contre l'évêque Pascal Mukuna

Une lettre portant sur la dénonciation des actes, comportements et déclarations de l'évêque Pascal Mukuna de l'Eglise ACK à l'encontre du président honoraire de la RDC et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, a été déposée au ministère de la Justice et Garde des sceaux en date du mardi 5 mai.

Depuis un certain temps, le pasteur Pascal Mukuna vole la vedette dans les différents médias surtout sur les réseaux sociaux où il ne met pas des gants pour vilipender le président honoraire, Joseph Kabila. Dans ces apparitions médiatiques, le pasteur de l'Eglise ACK s'illustre par des propos insultants, xénophobes et insurrectionnels.

Face à cette guerre ouverte contre leur autorité morale, le collectif des patriotes congolais vient de taper le poing sur la table pour dire que trop c'est trop. Le pasteur Mukuna ne doit pas continuer à insulter Joseph Kabila. Dans cette lettre de dénonciation avec demande d'ouverture d'un dossier judiciaire, les signataires de cette correspondance notent : « Dans plusieurs vidéos qu'il fait circuler régulièrement sur les réseaux sociaux, Pascal Mukuna tient, avec acharnement, des propos de haine, de diabolisation, de diffamation et de dénonciations calomnieuses à l'encontre du président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, et des membres de ses familles politique et biologique.»

Pour être plus concret dans leur démarche, les signataires de cette lettre ont énuméré une série d'émissions dans lesquelles le pasteur responsable de l'ACK a tenu des propos et déclarations désobligeants à l'endroit de Joseph Kabila tels que : « Au mois de mars 2020, invité de l'émission « Bosolo na politik officielle » diffusée sur la chaîne CWTV, le pasteur Pascal Mukuna a déclaré qu'après Kamerhe, c'est Kabila qui doit aller en prison et tous ses proches collaborateurs ». Le 16 avril 2020, invité de l'émission « Qu'entre nous soit dit » animée par le journaliste Pero Luwara et diffusée sur YouTube, il a affirmé que c'est le président honoraire de la République qui a créé le mouvement Kamuina Nsapu.

Il a également soutenu qu'il était sur le point de rééditer en RDC l'exploit réalisé par le peuple soudanais, qui a renversé et précipité la fin du régime du président Omar El Bechir, si jamais le président de la République honoraire, M. Joseph Kabila Kabange, plaçait les membres du FCC aux postes ministériels régaliens qui, selon lui, reviennent de droit au président de la République, Félix Tshisekedi . Il a aussi promis de recourir à l'insurrection, si jamais Joseph Kabila et Sa famille politique, le FCC, persistaient dans leur funeste projet qui consiste à prendre les institutions et, finalement, le pays tout entier en otage.

Aussi a-t-il promis de faire envoyer en prison Joseph Kabila ainsi que les membres de sa famille politique à l'instar d'Omar El Bechir, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Les signataires de cette dénonciation soutiennent que ces exemples sont des faits infractionnels et punissables par la loi. « Nous estimons, en notre qualité de citoyens congolais, que les faits ci-haut décrits sont constitutifs de nombreuses infractions prévues et punies par le code pénal congolais et méritent une répression conséquente et exemplaire en attendant le moment venu notre constitution en partie civile », peut-on lire.