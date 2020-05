Congo-Kinshasa: Coronavirus - Présentation d'un échantillon de COVID-Organics à Félix Tshisekedi

Lors de sa visite le jeudi 7 mai à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le Dr Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du Secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte au Covid-19, a présenté au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, un échantillon de ce médicament contre le Covid-19 fabriqué à Madagascar.

L'INRB garde déjà un lot de ce médicament. Chaque paquet de ce produit contient sept doses et chaque carton contient cent cinquante traitements à administrer pendant sept jours. Au niveau de la sous-région, plusieurs pays réclament déjà cette « potion magique made by Madagascar » lancée le 20 avril 2020 par le président malgache. Parmi ces pays, on cite le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'ivoire, la Guinée, le Liberia, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert, le Sénégal, le Togo, et la Guinée Bissau. La distribution de ce produit dans la zone CEDEAO sera faite par le président Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau. Rappelons que la visite du chef de l'Etat jeudi à l'INRB a permis au coordonnateur de la riposte de lui fournir toutes les explications sur le retard constaté dans la manière de diagnostiquer les cas du Covid-19.

Situation épidémiologique

Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de huit cent soixante-trois cas confirmés. Au total, il y a eu trente-six décès et cent trois personnes guéries. Trois cent cinquante-cinq cas suspects sont en cours d'investigation ; soixante-six nouveaux cas ont été confirmés à Kinshasa ; six cent deux patients sont en bonne évolution. Trois cent soixante-quatorze échantillons ont été testés, tandis que onze nouvelles personnes sont sorties guéries et un nouveau décès des cas confirmés.