Togo: Direct 7 donne du sourire à son personnel et par ricochet aux producteurs de riz et autres produits locaux

La promotion des produits locaux, cette Web Télé qui a vu le jour il y a un peu plus de 4 ans déjà au Togo en fait déjà au travers de ses contributions aux activités au sein de la plateforme des médias « Bouge avec le 228 », mais elle en a fait encore plus ce Jeudi 07 Mai 2020, en passant de sensibilisation à l'action. Et de quelle manière ?

Pour la célébration en différé de la fête du 1er Mai avec son personnel mais aussi avec des confrères des organes de presse amis de cette web Télé, la direction de cette télévision dirigée par le confrère Samson Ayi Kouévi, a donné priorité à la consommation des produits locaux dont entre autres le riz Cosamel brisures naturellement parfumé produit dans la vallée du fleuve Mono à Agomé-Glozou, dans la préfecture de Bas-Mono.

Pour cette célébration, il n'a pas été question de festin avec des convives et des tables dressées, mais bien de distribution de vivres et non-vivres aussi bien au personnel mais aux confrères journalistes présents. « Pour respecter les mesures barrières, nous avons jugé bon de donner juste les vivres et non-vivres au personnel de Direct 7, comme ça en famille ou chez eux, ils peuvent fêter tranquillement chez eux à la maison », a expliqué le Directeur général.

Pour ce dernier, on ne saurait parler de Direct 7 sans évoquer son personnel qui durant les quatre années d'existence a donné le meilleur de lui-même. Ainsi, s'est-il réjoui de cet que les pistes explorées le 24 Décembre 2019, lors du 4ème anniversaire de ce média, sont en train d'être concrétisées malgré les difficultés d'actions, imposées par la crise sanitaire mondiale du Covid-19. « Nous avions prévu faire certaines actions en cette année 2020, notamment les émissions, le journal et nous avions aussi parlé de notre application. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous remercions Dieu parce que sans lui, on ne peut rien faire aujourd'hui », indique tout sourire, M. Kouévi.

Pour son option pour les produits locaux pour la célébration de cette journée internationale avec son personnel, voici ce qu'il en dit : « Nous avons toujours pour la célébration de cette journée internationale des travailleurs, nous avons aussi pensé à nos points focaux, ou ses correspondants. Ces vivres ne sont seulement destinés au personnel qui est à Lomé, mais nous avons aussi pensé à ceux qui sont à Lomé, mais à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons pensé également à certains confrères qui ne sont pas nécessairement de notre boite. Et pour cette journée, nous avons pensé à la consommation locale parce que nous sommes membre de la plateforme Bouge avec le 228 qui sensibilise les Togolais à la consommation locale. Ainsi, vous allez voir que les vivres sont composés des produits locaux, le riz, produit localement. Parce que quand vous achetez un produit local, vous donnez le sourire à un entrepreneur de l'autre côté, vous aidez son entreprise, vous donnez une chance à son entreprise de vivre. Raison pour laquelle Direct 7 pour cette fête nous avons opté pour les produits locaux ».

Abordant le cas de Covid-19, la Web Télé est en adéquation avec les autorités togolaises. « Ce virus a empêché pas mal d'entreprises aujourd'hui. Direct 7 se retrouve malheureusement aussi dans ce lot des entreprises qui depuis bientôt trois mois ne travaillent plus comme avant. Parce que il faudrait attendre les organisateurs mais vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a interdit le rassemblement de plus de 15 personnes. Or pour couvrir un évènement, c'est plus de 15, plus de 20 personnes », analyse-t-il avant de convier les populations togolaises au « au respect des mesures barrières à savoir, tousser ou éternuer dans le creux de notre coude, porter toujours les masques, respecter la distanciation sociale de 1m ».

Pour suite de son agenda de cette année, Direct 7 met le cap sur l'accompagnement aux divers acteurs qui animent la vie au quotidien au Togo.