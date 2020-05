Ile Maurice: Examens - consensus pour le PSAC en décembre et le NCE en 2021

Cette année devait être la première édition du National Certificate of Education (NCE).

Aura-t-elle lieu ? Et qu'en est-il du Primary School Achievement Certificate (PSAC). Le gouvernement va-t-il s'aligner sur la décision prise pour les examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) pour la cuvée 2020, soit des examens pas avant février/mars 2021 ? Au niveau du ministère de l'Éducation, on assure que «rien ne se fera à la va-vite», mais à ce stade, on n'en saura pas plus. Car, celui-ci va communiquer en temps voulu.

Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union, déclare que les examens du PSAC peuvent avoir lieu durant la semaine précédant la Noël, soit à partir du 21 décembre. Et la tenue des épreuves de rattrapage vers la deuxième semaine de janvier 2021. «Cela sera possible si le cursus est allégé. Les chapitres qui ne seront pas étudiés peuvent être renvoyés dans le syllabus du Grade 7», propose-t-il.

Pour ce faire, un plus grand nombre d'enseignants doivent être recrutés pour réaliser la correction. Ce qui va permettre la rentrée en Grade 7 de se faire en fin janvier 2021. Pour Vinod Seegum, si les examens du PSAC devaient se tenir vers janvier/février, cela pourrait poser de problème vu que c'est la saison cyclonique ou encore parce que cette période compte de nombreux jours fériés.

Tout comme Vinod Seegum, Bhojeparsad Jhugdamby, président de l'Union of Private Secondary School Employees (UPSEE), estime que les examens du NCE en Grade 9 peuvent se tenir à la mi-décembre si certains chapitres peuvent être esquivés. Ils peuvent être repris en Grade 10.

En ce qui concerne ces examens nationaux, Sooryadanand Meetooa, président de l'Education Officers Union, soutient qu'ils peuvent être repoussés à 2021. «Peut-être vers février, si les examens du SC et du HSC vont se tenir après février/mars. Car, certains parents ont plus d'un enfant qui prend part à des examens importants. Puis, c'est la première fois que se tiendront ces épreuves en vue de la mise en opération des académies. Sans compter que si les examens nationaux se tiennent en février, cela donnera du temps aux autorités de compléter les préparatifs infrastructurels au niveau des académies afin de pouvoir accueillir les collégiens» explique-t-il. D'ajouter qu'exceptionnellement, le gouvernement doit travailler sur un calendrier scolaire étalé sur deux ans pour 2020 et 2021.