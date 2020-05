Ile Maurice: Caël Permes, mort en cellule - Me Valayden montre du doigt un haut gradé de la prison

Il faut les images CCTV de la prison mais aussi que la Major Crime and Investigation Team (MCIT) demande un Judge's Order dans les plus brefs délais pour accéder aux relevés téléphoniques. Me Rama Valayden est d'avis que ces documents seront déterminants dans l'enquête sur la mort en cellule du détenu Caël Permes. «Ces relevés téléphoniques démontreront que la victime avait eu des problèmes avec un haut gradé de la prison», affirme l'homme de loi.

Le corps du détenu, âgé de 29 ans, avait été retrouvé dans la Special Protection Cell No. 1 à la prison de haute sécurité de La Bastille à Phoenix, mardi 5 mai vers 19 heures. Soit environ quatre heures après son arrivée dans ces lieux car il avait été transféré de la prison de Beau-Bassin.

Cette affaire prend d'autant plus d'importance étant donné que les photos publiées par l'avocat Anoop Goodary montrant les blessures subies par le détenu ont choqué plus d'un. Le rapport d'autopsie indique qu'il y a eu foul play dans cette affaire. Les Dr Sudesh Kumar Gungadin et Prem Chamane, respectivement chef du département médicolégal de la police et Principal Police Medical Officer ont attribué le décès à un choc hémorragique suite à des blessures multiples. La victime portait des ecchymoses au dos, au postérieur et au coude gauche. Elle avait aussi le poignet droit disloqué.

Qui a pu s'en prendre ainsi au détenu ? La famille de Caël Permes entend bien découvrir la vérité et a retenu les services de Mes Rama Valayden et Ashley Maunick.

De son côté, la MCIT du Central Criminal Investigation Department et la Criminal Investigation Division de la Central Division ont interrogé une dizaine de gardiens de prison dans le cadre de leur enquête. Tous ceux interrogés ont affirmé n'avoir pas été au courant que l'ancien habitant de cité Ste-Claire, Goodlands, avait été agressé.

Trois gardiens de prison à Beau-bassin ainsi que ceux de service à la prison de haute sécurité à l'arrivée du détenu affirment n'avoir rien remarqué d'anormal ce jour-là.

Trois détenus de la prison de Beau-Bassin ont eux aussi abondé dans le même sens. Ils soutiennent également qu'il est faux de dire que Caël Permes était le ring leader des émeutes à la prison de Beau-Bassin le 19 mars. Car ce n'est que le 23 mars qu'il a été transféré à la prison de Beau-Bassin.

Reste à savoir également pourquoi il a été transféré à La Bastille cette fois. Ce que l'on sait, c'est que Caël Permes avait été arrêté en début d'année sous une accusation provisoire de «damaging government véhicle». Marié et père de trois enfants, il était l'ancien bras droit du présumé trafiquant de drogue, Louis John Brant Vivian alias John Brown