Burkina Faso: Oh, une canne en panne !

Mon voisin a eu une panne sèche hier nuit. C'était une panne technique générale à l'image d'un délestage qui ne prévient pas et plonge toute la nation dans le noir ou dans la soif. C'était le revers du siècle de sa vie de « garçon pile », une catastrophe, une tragédie. Hier nuit, mon voisin s'est foulé le troisième membre en pleine « surface de réparation », face à un but sans portier.

C'est vrai que même Ronaldo ou Messi ne marquent pas à tous les coups, mais là il s'agit de mon voisin ! Malgré ses efforts de « vieux routier », il a fait tonneau sur le bas-côté d'une rencontre pourtant capitale. Malgré sa rage de vaincre, il a fini sur le banc de touche d'un match amical sans remplaçant. Vous savez bien que rien ne sert de courir mais qu'il faut partir à point. Justement, mon voisin est un chercheur de point et c'est d'ailleurs son point fort ! Je n'en dirai pas plus. Hier il a rétrogradé en pleine montée, en pleine ascension, sur une pente raide. Il m'a dit que c'était le point noir de sa vie de gloire sans déboire. Pourtant, il a fait les choses point par point au point de gagner aux points. Hélas, il n'a pas pu remporter le seul point chaud de la partie. Et tenez-vous bien : c'est presqu'au point culminant que mon voisin sentit son turbo réacteur se gripper. Point mort ! Il essuya ses yeux imbibés et la gorge nouée, il me dit qu'il était comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. « Il est obligé de pédaler, mais peut-il continuer à pédaler, s'il n'a plus de jambe ? »

Mon voisin m'a dit qu'il est entré en matière en mode diesel. La pelouse était bien connue des deux équipes.

C'était un derby à huis clos entre titulaires comptant pour le championnat conjugal. Il avait pourtant pris le temps et le soin de chauffer le moteur et de parcourir avec dextérité le sublime relief de rondeurs du terrain conquis. Il avait même réussi à mettre la main sur la goupille de la bombe cachée dont les bips sonores présageaient un feu d'artifice. Il était aux anges quand tout à coup, ses ailes se refroidirent ; son ascension n'était plus qu'une courbe flasque sans essor en chute libre. Il est resté ahuri au pied du « pic Nahouri » en regardant le ciel s'effondrer sur sa tête. L'explosion tant attendue n'a même pas eu l'effet d'une tempête dans un verre d'eau. C'était un pétard mouillé jeté dans un brasier éteint.

Mon voisin a passé une nuit blanche dans le trou noir du déboire. Mais son diagnostic est sans ambages : « c'est le conspirateur COVID-19 ! C'est encore lui ! Il veut maintenant nous démasculiniser pour nous mettre en vraie quarantaine dans notre propre foyer. Il veut nous enfiler la robe de chambre pour nous arracher nos seuls bijoux et nous réduire au rang d'énuque de palais ! » J'ai dit à mon voisin que COVID était un nom féminin mais il m'a rétorqué que peu importe son sexe, COVID n'a pas le droit de séparer ceux qui ont des atomes crochus. Et il dit que le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement pour aider ceux qui sont en panne à voler de leurs propres ailes.

Il n'y a rien de plus décevant qu'une panne technique en pleine offensive. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un muscle se raidisse et se ramollisse aussitôt comme du pain mouillé et refuse de redresser pour toucher le plafond. Plus on s'y met, plus on se mêle les pinceaux. Au pied du lit, on attrape sa tête, on rumine sa défaite en pleurant son honneur froissé.

A quoi sert un membre qui peine à se mouvoir comme il se doit à deux doigts de la ruche ? Si seulement, il y avait des pièces de rechange, pour nous permettre de prendre notre revanche.

Si seulement, on pouvait remplacer le pied cassé par une prothèse plus balèze on serait à l'abri du malaise. Hélas, il n'y a pas de pièces de rechange. Il n'y a qu'un mental qui flanche dès qu'on commence à avoir du pain sur la planche. Il n'y a que des nerfs bouchés par la graisse et les bouillons qui nous empêchent de nous tenir droit dans les bottes.

Il n'y a que du sucre trop ingurgité qui nous glace le « piston » et noie la « bougie » et refroidit le moteur. Il n'y a que de l'alcool qui remplace le sang dans nos veines exsangues. En gros, il n'y a qu'une alimentation qui nourrit plus qu'elle ne guérit. On finit par se confier au viagra propulseur et à ses cousins bandants mais combien palpitants pour le cœur.

On finit par se gaver de philtres aux vertus certaines mais aux conséquences douteuses. Depuis que nous ne mangeons plus la sauce à la potasse, nous avons perdu notre place dans la basse-cour. Depuis que nous boudons les tisanes et les décoctions à base de racines pour les sirops au goût de miel, nous sommes devenus de solubles carreaux de sucre sans consistance. Tant que la paresse physique restera notre sport favori, nous tâtonnerons toujours avant de botter en touche, devant les poteaux vides sans marquer le moindre but.