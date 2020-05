Soudan: Ministre de l'Énergie - Grandes réalisations durant la période d'urgence

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines, M.Adel Ali Ibrahim a révélé bon nombre de défis rencontrés pendant la période d'urgence, dans les secteurs de l'électricité, du pétrole et des minéraux, qui nécessitaient un travail inlassable dans les domaines de l'entretien et de la correction des conditions en instaurant l'état de droit et en travaillant avec transparence afin de stabiliser et augmenter la production dans les trois secteurs et maximiser leur rendement économique.

Dans un communiqué de presse, il a expliqué les réalisations dans le secteur de l'électricité à la lumière du plan d'urgence mis en place à plusieurs niveaux, qui a commencé par la maintenance d'urgence, avec un plan de projets à long et moyen terme, où il a salué les efforts des ingénieurs et décrit leurs performances comme un miracle.

Quant au domaine des relations extérieures avec les pays voisins, il a montré que la coopération connaît de grands progrès avec les États d'Éthiopie, d'Égypte et du Soudan du Sud. La connexion électrique avec l'État d'Éthiopie a été organisée dans la limite de (100-120) mégawatts, et la connexion électrique avec la République sœur d'Égypte a également été achevée et il a décrit les relations avec les pays voisins de distinguées.