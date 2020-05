Soudan: Augmentation des points de vente commercial et distribution de la carte à puce

Khartoum — Le ministère de l'Énergie et des Mines a révélé des politiques de distribution, d'augmenter les stations de vente commerciale, de distribuer la carte à puce au secteur des transports et d'améliorer davantage la distribution des dérivés du pétrole, après la levé de verrouillage et la fin de l'épidémie de Corona.

Le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Adel Ali Ibrahim, dans une déclaration à la presse a souligné l'amélioration des opérations de distribution de produits pétroliers et la garantie d'un flux d'approvisionnement pétrolier de l'étranger pour combler le déficit selon la méthode établie par la commission suprême économique.

Il a souligné qu'il encourage les sociétés de distribution à fusionner car nous avons besoin de sociétés fortes et d'un nombre limité et plus efficace.