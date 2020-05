Soudan: Octroi de licences minières selon des mesures institutionnelles

Khartoum — Le ministère de l'Énergie et des Mines a révélé les réformes qui ont été faites dans le domaine de l'octroi de licences minières et de leur restriction à la réglementation et à la loi, et par le biais de canaux officiels fonctionnant de manière transparente.

Le ministre de l'Énergie et des Mines, l'ingénieur Adel Ali Ibrahim a annoncé la restriction des activités institutionnelles, l'ordre, la transparence et de primauté du droit, et la fin de l'ère de l'octroi de licences minières par le ministre, et a alerté les investisseurs qui souhaitent entrer dans le domaine minier à postuler par les voies officielles, qui sont le Secrétariat minier et le comité technique qui respecte les normes qui régissent les travaux miniers avant que la décision n'atteigne la recommandation finale des pouvoirs du ministre.

Il a révélé que la soumission de centaines de blocks pour l'investissement dans le secteur minier se fait dans le cadre d'une vente aux enchères publique ouverte à travers un mécanisme et des normes et en invitant tous les citoyens, investisseurs, sociétés minières soudanaises et sociétés internationales, soulignant la transparence et de primauté du droit.

Il a réaffirmé son engagement envers les citoyens aux zones minières et de superviser les gains et les avantages qui devraient revenir aux habitants des zones minières eux-mêmes et à l'environnement, à la sécurité et à la santé humaine et animale dans les zones minières.