Sénégal: Utlisation de l'artemisia - Le protocole de recherche validé et déposé au ministère de la Santé

Les membres du comité scientifique pour la rédaction du protocole de recherche sur le Covid-Organics malgache et les extraits de plantes du Sénégal ont remis, hier, aux autorités sanitaires, leurs travaux, fruit de deux à trois semaines de travail. Le coordonnateur du comité scientifique, Pr Daouda Ndiaye souhaite que le Covid-Organics, soit sécurisé avant qu'il ne soit mis à la disposition des populations.

Le protocole de recherche sur l'artemisia a été validé et déposé, hier, au ministère de la Santé et de l'Action sociale par une quinzaine d'experts et spécialistes en médicaments, pharmacopée et botanique. Joint au téléphone, Pr Daouda Ndiaye, coordonnateur du comité scientifique pour la rédaction du protocole de recherche sur le Covid-Organics produit par Madagascar et les extraits de plantes du Sénégal, s'est félicité de la qualité du protocole puisque toute la procédure de rédaction a été respectée. « Maintenant, est-ce que du côté du ministère de la Santé, les décideurs sont en mesure de faire tout ce que les scientifiques ont proposé pour qu'on s'accorde sur tout » s'est-il interrogé. De toutes les façons les membres du comité de rédaction souhaitent que le protocole de recherche soit validé et finalisé en moins de deux semaines par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une validation qui permettra de mettre le Covid-Organics à la disposition des populations. « Cependant, il faut qu'on s'accorde sur tous ces détails d'ici quelques jours. Mais le premier pas a été franchi », a souligné Pr Daouda Ndiaye.

Encadrer le produit avant de l'administrer aux populations

Dans la même lancée, « nous sommes dans une situation d'urgence, il faut aller vite parce que ce genre de protocole de recherche est écrit en général entre trois et six mois. Nous l'avons rédigé en trois semaines », ajoute le Pr Ndiaye.

Selon le coordonnateur du comité scientifique, Pr Daouda Ndiaye, si le ministère valide le protocole, les procédures de mise en œuvre peuvent être rapidement déroulées parce que l'artémisia n'est pas un produit nocif. Cependant, il faut vérifier tout cela », dit avec prudence le professeur Ndiaye qui a déclaré que l'utilisation du Covid-Organics doit être encadrée par un essai clinique. Il ne devrait pas être donné comme un produit homologué. « Mais nous sommes dans une situation de crise où tout produit ou molécule qui semble être efficace doit faire l'objet d'une attention particulière », a soutenu le scientifique.

L'enseignant chercheur a reconnu que les extraits de l'artémisia mis en exergue par des chercheurs malgaches ont donné des bons résultats. « Malgré ces résultats, il faut encadrer le produit avant de l'administrer aux populations » a-t-il recommandé. « C'est dans de ce sens que nous avons décidé de développer ce protocole de recherche clinique pour sa mise en œuvre. Nous l'avons fait pour plusieurs raisons.

D'abord pour voir si nous allons avoir les mêmes résultats que ceux de Madagascar où plus », a expliqué le coordonnateur du comité de rédaction. En dehors du produit malgache, les scientifiques sénégalais ont essayé de savoir dans ce protocole si au Sénégal, il y a des produits à base d'extrait d'artémisia qui peuvent être utilisés pour soulager les populations. « Nous avons vu qu'au niveau de la faculté de médecine notamment dans le département de pharmacie, les gens ont travaillé sur des extraits à base de plantes, artémisinine avec des produits comme le « nguer » », a-t-il cité.

Cependant, il faut aller vers des essais cliniques pour s'assurer que le produit respecte les normes. « Notre objectif est de sécuriser l'utilisation de ce produit. C'est pour cette raison que nous avons émis un certain nombre de règles avant qu'il ne soit mis à la disposition de la communauté notamment sur sa nature, sa composition, son homogénéité, sa stabilité » a-t-il expliqué.

« Nous avons demandé tout cela pour nous assurer que ce produit a été évalué par des scientifiques sur des bases chimiques et scientifique, avec des analyses claires, valables pour le Covid-Organics et les autres produits. Nous allons en temps réel évaluer tout ce travail parce que les populations qui reçoivent le produit doivent être protégées par des cliniciens pour vérifier si le produit n'a pas de problème de dosage, d'effets nocifs sur la santé des populations... ».