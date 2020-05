Sénégal: Médias - Le COVID-19 impose ses règles dans les rédactions

La pandémie du coronavirus, qui a fini par changer bien des habitudes, a modifié les méthodes de travail des journalistes qui se retrouvent dans l'obligation de lui consacrer toute l'actualité.

Habitués à recevoir un flot d'informations diverses, les journalistes sénégalais, à l'image de leurs confrères du monde entier, subissent le diktat du Covid-19, qui a fini par dominer toute l'actualité nationale et internationale. Il les a contraints à changer d'approche dans le traitement de l'information. Pour le directeur de publication du journal Enquête, Gaston Coly, il y a lieu de reconnaître que les réalités actuelles imposent de mettre le focus sur le Coronavirus. « L'information première, c'est le Covid-19. C'est ce qui intéresse les lecteurs », indique-t-il. Un avis largement partagé par sa consœur, la rédactrice en chef du journal l'As, Hawa Bousso. « Tout tourne, aujourd'hui, autour du Coronavirus. Cette pandémie a tout bouleversé. Le contenu a changé, c'est normal », ajoute-t-elle.

S'il est difficile pour les journalistes de négliger cette nouvelle donne, ils indiquent également qu'il est important de développer des approches novatrices pour ne pas créer une lassitude chez leurs cibles, obligés de consommer, chaque jour, le même menu. Hawa Bousso pense que cette situation ne peut avoir d'impact négatif sur le taux de vente des produits, au moment où Gaston Coly indique qu'il n'y a pas de craintes à nourrir sur ce plan. « Les centres d'intérêt des lecteurs ont changé. Il faut aussi reconnaître que la maladie est évolutive. Il y a, chaque jour, une information nouvelle. Ce qui est valable pour nous l'est pour les journalistes du monde entier », ajoute le directeur de publication du journal Enquête.

La pandémie a fixé de nouvelles règles dans l'espace médiatique. « Au niveau de notre organe de presse, il a été demandé, depuis le début de la crise sanitaire, à tous les journalistes, les chefs y compris, de travailler à partir de chez eux », souligne Gaston Coly. Au niveau du journal l'As, cette mesure est appliquée mais le directeur de publication, la rédactrice en chef et son adjoint ont la possibilité d'effectuer le déplacement.

Télétravail

Dans les radios également, le même schéma est adopté. Il y a de moins en moins de navettes entre le bureau, la rédaction et le terrain journalistique. Joe Marone, le chef de service Tic de la Rfm, qui est également formateur en communication digitale, souligne que leur rédaction a perdu son ambiance habituelle, une réorganisation du travail est passée par là. « Je ne me rends au bureau que trois jours dans la semaine, les vendredi, samedi et dimanche. Les journalistes font des rotations pour un meilleur respect des mesures édictées par l'État. Ceux qui restent chez eux, envoient des sons via WhatsApp, après avoir recueilli des réactions par le même canal. Du coup, on rencontre peu de personnes dans notre rédaction depuis la progression des cas communautaires », explique Joe Marone.

Pour notre confrère de la Rfm, le seul revers, dans cette situation, « le terrain nous manque, nous n'avons plus cette possibilité de rencontrer les gens. Nous sommes obligés d'avoir de la connexion en permanence, de guetter, à chaque moment, des messages de la rédaction par WhatsApp ou par mail ».

Alassane Seck Guèye, chef du service Culture du journal Le Témoin, en charge d'assurer la correction d'articles, dit avoir l'impression que le volume de travail a augmenté. « L'information évolue, les articles peuvent tomber à n'importe quelle heure. Je suis également tenu d'être en veille par rapport aux informations de dernière minute », remarque-t-il. Contraint comme d'autres de travailler à partir de chez lui, à cause de la pandémie, il dit avoir la nostalgie des rédactions. « Ce qui me manque le plus, c'est la chaleur de la rédaction », confie A.S. Guèye. Celui-ci partage l'avis des confrères qui considèrent que l'ambiance familiale ne leur est pas toujours favorable à cause la présence des enfants qui perturbent leur niveau de concentration.

Pour autant, les journalistes estiment que cette situation doit encourager les responsables des médias à impulser une réflexion sur les avantages du télétravail.