Afrique: COVID-19 - Des organisations appellent à la protection des droits des femmes

Amnesty International, Women's Link Worldwide et la Fédération internationale pour la planification familiale - Région Afrique (IPPFAR) invitent, dans un rapport rendu public le 7 mai, les autorités d'Afrique subsaharienne, à veiller à ce que les mesures adoptées pour faire face à la pandémie de Covid-19 comprennent des dispositions visant spécifiquement à protéger les femmes.

Le document évoque une obligation qui incombe aux États de garantir le droit à l'accès aux services, produits et informations essentiels, en matière de santé sexuelle et reproductive pendant la pandémie. «L'actuelle pandémie de Covid-19 a exacerbé la vulnérabilité des femmes et des filles. Leur santé et leur bien-être sont mis à mal par l'interruption des services essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive», note le document.

«Voilà pourquoi l'Union africaine, les commissions économiques et les gouvernements de la région, ainsi que les défenseurs des droits des femmes doivent redoubler d'efforts pour que la santé et les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive soient protégés et respectés», relève le rapport. Ces organisations demandent aux gouvernements de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour protéger les droits des femmes et des filles, en mettant en évidence les dangers spécifiquement liés au genre qu'engendre pour elles la pandémie de Covid-19. «Alors que le Covid-19 se propage dans la région, des informations font déjà état d'une augmentation de la violence domestique à l'égard des femmes et des filles, en raison des restrictions appliquées aux déplacements, de l'isolement social et du confinement», rapporte le texte.