Gabon: Catalogue Challenge / Lord Ekomy Ndong VS Ba'ponga - Le defrief en la présence des protagonistes

Après la prestation de Lord Ekomy Ndong et Ba'ponga pour le sixième numéro du Catalogue Challenge, il était question pour Gabonews FM de faire le point à travers son émission " le réveil 93.5 FM ". C'est en présence des protagonistes et de l'initiateur du concept au Gabon, Lestat XXL, que nous avons tenté d'avoir des explications qui peuvent édifier tous ceux qui ont suivi le sixième numéro du catalogue challenge.

L'esprit de compétition que certains internautes ont bien voulu mettre en avant n'était pas en réalité l'objectif du catalogue challenge qui opposait Lord Ekomy Ndong et Ba'ponga. Le but visé par ce concept pour le sixième numéro et les précédents est en réalité une célébration de la culture hip-hop pendant cette période de confinement dû à la maladie à Coronavirus 2019 ( Covid-19 ). Outre cet aspect, le sixième numéro du Catalogue Challenge avait un aspect social. En effet, pour ce numéro, les protagonistes et le concepteur de l'événement au Gabon se sont donnés la main pour donner un coup de pousse à la maison d'Herman. Elle est une association qui est au chevet des orphelinats à Port-Gentil.

Interrogé par Lima Kassa et Big C afin de savoir qui était le vainqueur du challenge de dimanche dernier, Lestat XXL s'est penché sur l'aspect caritatif du concept : << Le vainqueur de ce catalogue challenge est la maison d'Herman. Nous avons fait ce chaud pour venir en aide à cette association >>. Il faut noter que pour ce challenge, il suffisait de liker la page Canal + pour être dans l'élan de solidarité. Un like était synonyme d'une participation à hauteur de 5.00 FCFA dans la chaine de solidarité. Ba'ponga était aussi dans cet état d'esprit. Lord Ekomy Ndong quant à lui, est resté dans l'aspect premier de la chose : << Il n'était pas en réalité question d'une confrontation parce qu'une musique ne peut se battre contre une autre... >>.

Après ce passage dans le studio bleu de Gabonews, les artistes ont plus au moins éclairé la lanterne du public. Il est à préciser que l'émission s'est réalisée avec des invités qui n'étaient pas tous dans les locaux de Gabonews. Étant au Gabon, Ba'ponga était bien évidemment dans nos locaux. Vivant en France depuis belle lurette, Lord Ekomy Ndong était avec nous grâce au génie de Big C qui était à l'animation et à la programmation de l'émission. Lestat XXL vivant au Gabon mais astreint au respect des mesures barrières était avec nous depuis son domicile.