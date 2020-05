Soudan: Al-Atta - Les partenaires du gouvernement s'attachent aux objectifs de la révolution

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté, président du Comité de Démantèlement de l'Autonomisation, Lt-Gen. Yasser Al-Atta a affirmé que les partenaires gouvernementaux représentés au Conseil Souverain, celui des ministres et l'incubateur politique représenté par les forces de la liberté et du changement (FLC) s'attachent aux objectifs de la période de transition et de la glorieuse révolution de Décembre.

Lt-Gen.. Al-Atta a déclaré lors d'une conférence de presse du Comité de Démantèlement de l'Autonomisation (CDA) au palais présidentiel jeudi soir que le CDA devait continuer son travail, jour et nuit, pour fournir au comité économique des biens pillés afin d'en profiter pour servir les plans du comité visant à éliminer les souffrances des citoyens et à lutter contre la corruption.

Il a ajouté que le travail du CDA vise à ouvrir les horizons de l'investissement honnête dans le pays et à créer un environnement exempt de corruption pour préserver les intérêts du pays et ne pas nuire au secteur de l'investissement aux niveaux interne et externe.

Lt-Gen. Al-Atta a affirmé la cohérence de toutes les composantes du gouvernement de transition, indiquant que toutes les composantes font un grand effort pour répondre aux exigences de la période de transition.