Cote d'Ivoire: COVID 19 / Bouaké - Les élèves et leurs parents instruits sur les cours radios et télé

Le mardi 5 mai 2020, une délégation du Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduite par Kouadio Kouamé David, Inspecteur général de l'éducation nationale a rencontré les chefs d'établissements, directeurs d'écoles, présidents des bureaux exécutifs des COGES, parents d'élèves et élèves à la salle de conférence de la Dren de Bouaké.

L'objectif était de les sensibiliser sur les dispositions pratiques liées à la crise sanitaire et sur l'impact des cours radios et télé dans les zones rurales. "Afin d'éviter la propagation du coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a procédé à la fermeture de tous les établissements. Pour assurer la continuité de l'école, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle organise gratuitement, depuis le 09 avril 2020, des cours à distance et met à la disposition des apprenants, des plateformes numériques d'apprentissage à travers un programme dénommé "Mon école, à la maison". Le principe est que même si l'école est fermée, les cahiers et les livres doivent restés ouverts au nom du droit à l'éducation des enfants ivoiriens.

Tout cela afin de permettre aux élèves d'apprendre tout en restant à la maison du fait de la pandémie à Coronavirus", a expliqué l'inspecteur Kouadio Kouamé David. Il a indiqué que les cours donnés dans ce programme ont le même contenu, les mêmes supports pédagogiques et les mêmes exercices que ceux dispensés par un enseignant en temps normal devant ses élèves dans une salle de classe classique. "C'est un outil précieux qui prolonge les apprentissages hors des salles des classes et qui permettent de finir l'année scolaire et d'organiser les examens. Il s'agit de nouveaux cours pour achever le programme scolaire après ceux du 1er et 2ème trimestre. Pour l'heure, ce programme est destiné aux élèves en classe d'examen.

Ensuite, il s'étendra progressivement à tous les niveaux notamment à l'enseignement technique et professionnel, mais aussi et surtout aux élèves non-voyants, mal-voyants, mal-entendants et sourds pour tenir compte de l'inclusion de l'école", a précisé l'inspecteur Kouadio Kouamé David, par ailleurs directeur de l'animation de la promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires.

Suite aux préoccupations de ses hôtes du jour, il a fait savoir que l'objectif de la ministre Kandia Camara, est de toucher le maximum d'élèves à travers la télévision, l'Internet, les radios nationales et de proximité. "Tout est en train d'être mis en œuvre pour l'achèvement du programme scolaire avec tous les élèves du territoire national", a rassuré l'inspecteur Kouadio Kouamé David tout en invitant les parents d'élèves à s'approprier le programme "Mon école à la maison".