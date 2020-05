Mali: Télécom - Orange Mali détient 57% des parts de marché

Orange Mali consolide son leadership sur tous les segments de marché, malgré le contexte électoral et la crise du Covid-19. Selon un communiqué de presse, l'opérateur détient 57% des parts de marché soit une hausse de 4% au 31 mars 2020 par rapport à l'exercice précédent.

En plus, on note 60 nouveaux clients résidentiels fibre en moyenne par semaine sur le mois de mars. Les autres temps forts de ce premier trimestre de l'opérateur, c'est la promo bonus sur les recharges et via Mobile Money effectuées par les opérateurs ; la refonte Sobox FO avec 2 offres : une à DL :30 Mbits/ UL : 3 Mbits (35 000 F) et l'autre DL :60 Mbits/ UL : 5 Mbits (65 000 F) et la migration gratuite des offres 3G vers la Sobox Fo.

Il y a aussi l'entrée en vigueur des nouvelles taxes d'interconnexion asymétriques : vers Orange: de 5.7 FCFA à 2.5 FCFA/min ; vers la concurrence : de 7 FCFA à 3 FCFA/min et mission d'audit des déclarations de chiffre d'affaires des exercices 2015 à 2017 de Orange Mali commandité par le régulateur en cours par un cabinet externe.

Dans la même dynamique, Orange poursuit la digitalisation de la relation client et des processus internes ; la mise en place du Plan de continuité d'activité (Télétravail pour la majorité des directions support) et le soutien matériel, technique et humain au Ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19.