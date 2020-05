Cote d'Ivoire: Ramadan - Le gouvernement offre plus de 50 millions de vivres et non vivres à 50 communautés musulmanes

L'État ivoirien assiste les musulmans en cette période de Ramadan. En son nom, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a remis le jeudi 7 mai à 50 communautés de cette confession religieuse plus de 50 millions de vivres et non vivres.

La représentante du gouvernement, en plus de ce don remis aux Ong, mosquées et communautés musulmanes, a donné en espèces aux guides religieux de la grande mosquée du Plateau, la somme d'un million de Fcfa. Cette cérémonie de remise de don a eu lieu dans le respect des mesures barrières sur l'esplanade de cet édifice religieux sis au Plateau.

Mariatou Koné a relevé que son geste s'inscrit dans une série d'actions dénommée " Solidarité Ramadan" qu'elle initie en vue « d'apporter un soutien aux familles à faibles revenus et fortement impactées par les conséquences de la pandémie à coronavirus ».

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté a déclaré que cette opération, la quatrième du genre, consiste « à apporter plus de gaieté, de dignité dans la vie de mille familles vulnérables ».

Parlant de la composition des vivres et non vivres offerts, elle a précisé qu'il s'agit de 25 tonnes de riz, 4 tonnes de pâtes alimentaires, 1 tonne et demie de lait, 3, 3 tonnes d'huile, 3 tonnes de vivres alimentaires. Le tout, d'une valeur totale de 50 millions 300 mille FCfa.

L'imam Cissé Abdoulaye, représentant le comité de veille musulman, au nom des bénéficiaires, lui a exprimé la gratitude de tous. Il a fait savoir que ces vivres et non vivres leur permettront d'observer le jeûne dans la paix de l'âme et la quiétude de l'esprit.